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Meclis'te yumruklu kavga: MHP'li Yılmaz ile CHP'li Gökçel birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel yumruklaştı. Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi.

Meclis'te yumruklu kavga: MHP'li Yılmaz ile CHP'li Gökçel birbirine girdi
Ekleme: 5.03.2022 - 19:19 Güncelleme: 5.03.2022 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Meclis'te yumruklu kavga: MHP'li Yılmaz ile CHP'li Gökçel birbirine girdi
TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Önerisi oylamasından sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan Grup Başkanvekillerine söz verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Türkiye'yi şikayet etmediğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi büyükelçilere şikayet ettiğini ifade etti. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını pandemi döneminde Türkiye'ye getirdiğini hatırlatarak, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'nin vatandaşlarına nasıl sahip çıktığını bildiğini ifade etti.Özkan, “Başta Japonya olmak üzere, Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın Türkiye'den Ukrayna'daki vatandaşları çıkartılması için yardım istiyor olması da, Türkiye'nin gücünü göstermiştir. İngiltere, ABD, Fransa'da bütün dünyada gelişen coğrafyalarda pasaportunun değeri düşerken, Türkiye Cumhuriyeti onurlu ve vatandaşı olmanın değerini yaşattık ve yaşatmayla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sataşma olmamasına rağmen AK Partili milletvekillerine sürekli cevap vermesine tepki gösterdi. Bülbül söz isteyerek, “Bıktık artık ya böyle bir şey olamaz. Size sataşma olmamasına rağmen sürekli cevap veriyorsunuz” dedi.

YUMRUKLU KAVGA
Bunun üzerine MHP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Milletvekillerinin ayağa kalkması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi. Çıkan arbedede MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel yumruklaştı.

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