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Mavi vatan için gurur günü: Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak

Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi. Türkiye'nin gurur abidesi gemi, Mavi Vatan'daki ilk seyrini 7 Mart'ta gerçekleştirecek.

Mavi vatan için gurur günü: Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak
Ekleme: 5.03.2022 - 09:09 Güncelleme: 5.03.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Mavi vatan için gurur günü: Deniz Kuvvetleri'nin en büyüğü olacak
Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağının çekildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17 Nisan 2016'da inşasına başlanan ve 2022 yılının Aralık ayında hizmete girmesi planlanan 232 metre boyu ve 27.000 ton deplasmanı ile Deniz Kuvvetlerimizin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya törenle Türk bayrağı çekildi.

Şanlı bayrağımızın çekilmesiyle birlikte LHD ANADOLU, 7 Mart 2022'de ilk seyrini gerçekleştirecek ve Liman Kabul Testleri başlayacak.

Şimdiden ülkemize, asil milletimize ve Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi olacak Çok Maksatlı Amfibi Gemi LHD ANADOLU'ya Türk bayrağının çekildiği anlara ilişkin görüntüler göğüsleri kabarttı.
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