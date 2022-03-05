Luhanks Bölgesi'nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 10’ncu gününde de birçok kentte sivil tahliyelere rağmen çatışmalar devam ediyor.Bazı kentlerde Ukraynalı siviller tarafından Rus askerlerinin kentlerini terk etmesi için protestolar yapılırken, Donbass'a bağlı Luhansk Bölgesi'ndeki Novopskov kentinde de halk sokaklara döküldü.UKRAYNALI SİVİLLER, RUS ASKERLERİNİ PROTESTO ETTİKente giren Rus birliklerini istemeyen Ukraynalı siviller Rus askerlerinin önünde durarak saldırıyı protesto etti.RASTGELE ATEŞ ETTİLERProtestolar sırasında silahlarını sivil halka doğrultan Rus askerleri rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu bazı göstericilerin yaralandığı ve kentte gerilimin devam ettiği öğrenildi.