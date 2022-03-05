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İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada

Şişli'de CHP'li İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip sopayla darbetti. Olay cep telefonu ile görüntülenirken kavgayı araya girenler ayırdı. İşte objektiflere yansıyan o anlar...

İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada
Ekleme: 5.03.2022 - 23:31 Güncelleme: 5.03.2022 - 23:39 / Editör: Ozge Selin
İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada
İstanbul Nişantaşı'ndaki olay dün sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı.
Maçka Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSPARK görevlisi ile kamyonet sürücüsü arasında belirlenemeyen bir nedenle
tartışma çıktı.

Sürücü kamyonet içinde otururken İSPARK görevlisi elindeki sopayla tehditler savurarak kapısını açmaya çalıştığı kamyonetin sürücüsünü
indirmeye çalıştı.

SOPAYLA SALDIRDI
Kamyonetin kapısını zorlayarak açan İSPARK görevlisi tartıştığı kişiyi kamyonetten indirerek sopayla darbetmeye başladı.
Kavga sırasında yere düşen İSPARK görevlisi ve kamyonet sürücüsü yerde boğuşurken yoldan geçen bir kişi yere düşen sopayı ayağıyla iterek
uzaklaştırdı.

İSPARK GÖREVLİSİNE SERT TEPKİ
Araya girenler kavgayı ayırırken olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi ve yanındakiler sopalı İSPARK görevlisine tepki gösterdi.
İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre savunması alınan İSPARK görevlisinin işine son verildi
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