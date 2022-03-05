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Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, çevredeki araçların kornaya basarak tepki göstermesi üzerine bagajdan aldığı çekiçle araçlardan birinin camını kırdı. O anlar trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Ekleme: 5.03.2022 - 00:02 Güncelleme: 5.03.2022 - 00:23 / Editör: Ozge Selin
Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre; kırmızı ışıkta geçen sürücü, trafikte bekleyen araçların kornaya basması üzerine bagajından aldığı çekiçle, gri renkli aracın sürücüsüne saldırmak istedi.

Trafikte bekleyen diğer sürücülerin müdahale etmesinin ardından olay yerinden uzaklaştırılan trafik magandası, sinirlerine hakim olamadı ve çekiçle aracın camlarını kırdı.

Saldırganın dehşet saçtığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı

TEHDİT ETTİ

Söz konusu videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olması üzerine saldırganın, hem küfür hem de tehditler savurduğu mesajlar yorumlarda paylaşıldı.

Öte yandan sosyal medyada vatandaşlar, 'Trafikte çirkin görüntüler istemiyoruz.' diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta geçen sürücü trafikte çekiçle dehşet saçtı
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