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Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız

Rusya Ukrayna savaşı 10'uncu gününe girdi. Savaş tüm yıkıcı etkisi ile sürerken, Rusya'ya yönelik yaptırımlar da her geçen gün daha geniş bir sahaya yayılıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın haber ajansları Sputnik ve Russia Today'e sansür uygulanmaya başlanmıştı. İfade ve basın özgürlüğünün engellendiği gerekçesi ile birçok kişi duruma tepki gösterse de değişen bir şey olmadı. Avrupa ve ABD'nin uyguladığı sansüre, Elon Musk'ın internet şirketi Starlink'in de katılması istendi. Musk'ın yanıtı ise hayli sert oldu.

Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız
Ekleme: 5.03.2022 - 12:43 Güncelleme: 5.03.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız
Rusya'ya ABD ve Avrupa'nın sert yaptırımları sürüyor. Yaptırımlar bireyselliğe varan bir boyuta inmiş durumda. Rus medyası da bu yaptırımlardan nasibini aldı. Rus medyasına yönelik sansüre Elon Musk'ın şirketi Starlink'in de katılması istendi. Musk, bu talebi reddetti.

ELON MUSK: SİLAH ZORU OLMADAN BUNU YAPMAYACAĞIZ

Rus medyasına yönelik sansür talebine olumsuz yanıt veren Elon Musk, 'Silah zoru olmadıkça bunu yapmayacağız. Mutlak bir şekilde ifade özgürlüğünü savunduğum için üzgünüm.' dedi.

UKRAYNA'YA STARLİNK ANTENLERİ GÖNDERMİŞTİ

Musk, bu hafta Ukrayna'ya, şirketin uydu tabanlı internet hizmetine bağlanmak için kullanılabilecek bir kamyon dolusu Starlink anteni gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz hafta Rusya'nın iletişim altyapısına yönelik saldırılarına devam ederse Ukraynalıların internet erişimini kaybedebileceği korkusunu dile getirmişti.

STARLİNK KULLANICILARINA TAVSİYELER VERMİŞTİ

Öte yandan, Elon Musk, Ukrayna'daki Starlink kullanıcılarını, devam eden savaşta hedef alınabilecekleri için sistemi sadece gerektiğinde açmaları konusunda uyardı. Musk, Twitter'da Starlink'in hedef alınma olasılığının yüksek olduğunu yazdı. SpaceX CEO'su, kullanıcılara anteni insanlardan mümkün olduğunca uzağa yerleştirmelerini ve algılanmamak için cihazı hafifçe örterek kamufle etmelerini tavsiye etti.
Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız
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