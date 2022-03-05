Canlı yayında yumruk yemişti! Rus yanlısı milletvekili Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandı

Rus yanlılığıyla tanınan Ukraynalı milletvekili Nestor Sufriç, casusluk yaparken yakalandı. Daha önce Putin'in işgalini savunması nedeniyle canlı yayında yumruk yiyen Sufriç'in fotoğrafları paylaşıldı.NESTOR SUFRİÇ GÖZALTINA ALINDIRusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya'ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.GÖZLERİ BANTLA KAPATILDIŞufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.ÜSTÜNDEN 2 TÜFEK 3 TABANCA ÇIKTIUkrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanana Sufriç'in yanında 2 hafif makineli tüfek ve 3 tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasasportlar çıktığı belirtildi.CANLI YAYINDA YUMRUK YEMİŞTİUkraynalı gazeteci Yuriy Butusov Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle yerinden kalkarak bir anda Sufriç'e yumruk atmıştı.Gazetecinin saldırısının ardından ikili arasında arbede yaşanmış, stüdyodaki diğer konukların araya girmesi bile kavgaya engel olamamıştı.