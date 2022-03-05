  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Canlı yayında yumruk yemişti! Rus yanlısı milletvekili Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandı

Ukrayna'dan gelen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Daha önce Putin'i savunduğu için katıldığı canlı yayında yumruk yiyen Ukraynalı milletvekili, Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandı. Sufriç'in görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 5.03.2022 - 17:33 Güncelleme: 5.03.2022 - 17:44 / Editör: Ozge Selin
Canlı yayında yumruk yemişti! Rus yanlısı milletvekili Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandıRus yanlılığıyla tanınan Ukraynalı milletvekili Nestor Sufriç, casusluk yaparken yakalandı. Daha önce Putin'in işgalini savunması nedeniyle canlı yayında yumruk yiyen Sufriç'in fotoğrafları paylaşıldı.

NESTOR SUFRİÇ GÖZALTINA ALINDI

Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya'ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZLERİ BANTLA KAPATILDI

Şufriç'in gözlerinin bantlandığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

ÜSTÜNDEN 2 TÜFEK 3 TABANCA ÇIKTI

Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanana Sufriç'in yanında 2 hafif makineli tüfek ve 3 tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasasportlar çıktığı belirtildi.

CANLI YAYINDA YUMRUK YEMİŞTİ

Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov Rus tarihini tanıttığı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklediği gerekçesiyle yerinden kalkarak bir anda Sufriç'e yumruk atmıştı.

Gazetecinin saldırısının ardından ikili arasında arbede yaşanmış, stüdyodaki diğer konukların araya girmesi bile kavgaya engel olamamıştı.

Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske risk durumunda şart
ROKETSAN 'Türk topçusunun çelik gücü' diyerek paylaştı
Luhanks Bölgesi'nde Rus askerlerinden kendilerini protesto eden sivillere ateş
Meclis'te yumruklu kavga: MHP'li Yılmaz ile CHP'li Gökçel birbirine girdi
Rusya Ukrayna savaşında son durum! Ukrayna'dan tahliyeler durdu: 215 bin sivil bekliyor
Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenskiy NATO'nun savaşa girmesini istiyor
Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni açıklama: Çok yakında tehlike kalmayacak!
Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı! Rus helikopteri böyle düşürüldü
MHP'den CHP ve İYİ Parti'ye sert tepki! 'Bunun adı ihanettir, mandacılıktır: Batsın sizin siyasetiniz'
Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım: Arsızın, uğursuzun nefesi sana yetmez!
Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek! Kritik Rusya Ukrayna diplomasisi
Dış haber koordinatörü İngilizcesi! Çetiner Çetin, komedyen Şahan Gökbakar'ın diline düştü!
Başkan Erdoğan'dan 1915 Olayları kitabına takdim yazısı: Türkiye, gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekeni yapmaya hazırdır
Elon Musk'tan 'Rusya' resti: Silah zoru olmadıkça biz bunu yapmayacağız
Vergi borcu olanlar dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş karar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması
Rusya Ukrayna savaşında ABD’den yeni hamle! Bombardıman uçakları havalandı!
SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi