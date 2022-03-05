Beşiktaş'ta tesettürlü kadınların restorana girmesine izin verilmedi

İstanbul Beşiktaş'ta bir grup arkadaş, Momo Bebeköy isimli restorana gitmek istedi.Kapıda kendilerini karşılayan restoran çalışanı, kadınların içeri giremeyeceğini söyledi.Cep telefonu kamerasıyla o anları kayda alan kadınlara, ilk başta kendilerinin eşofman giydikleri için alınmadıkları gerekçe gösterildi.BAŞTA EŞOFMAN GEREKÇESİ SUNULDUAncak kayda alındığı esnada garson, eşofman nedeniyle değil, tesettürlü oldukları gerekçesiyle kadını restorana almadıklarını belirtti.'TESETTÜRDEN DOLAYI ALAMIYORUM'Özel mülk olduğunu gerekçe gösterdiği restorana tesettürlü kadınları almayan garson, 'Burası özel mülk, sizi almak zorunda değiliz. Size ilk eşofman dedim, sonra açıklama yapar mısınız dediniz. Ben de tesettürden dolayı alamıyorum dedim.' ifadelerini kullandı.KAYMAKAMLIK İNCELEME BAŞLATTIBeşiktaş Kaymakamlığı da konuyu yakından takip ettiklerine yönelik açıklama yaptı.Kaymakam Önder Bakan'ın imzasıyla bütün vatandaşların ayrım gözetmeksizin hizmetlerden eşit faydalanması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:'Beş gün önce Bebek Mahallesi'nde bulunan bir işletmede yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır.İlçemizde bulunan kamu kurum, kuruluş ve özel sektör işletmelerinde bütün vatandaşlarımız hiçbir ayrım gözetilmeden eşit şekilde bütün hizmetlerden faydalanmakta olup, aksi bir duruma daha önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsaade edilmeyecektir.'