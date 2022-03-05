Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ile görüşecek! Kritik Rusya Ukrayna diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna arasındaki yaşanan savaşın çözümü için diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ile yarın bir telefon görüşmesi yapacak.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceğini bildirdi.