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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin saldıracak dedik uyardık

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yaşananlardan çok önce Ukrayna'yı Rusya'nın saldıracağına dair uyardıklarını söyleyen Blinken, "Elimizden geleni yapıp Ukrayna halkına kendini savunacak imkanı tanıyoruz." dedi. Blinken, Rusya ile savaşa girme yolunu seçmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Ekleme: 5.03.2022 - 01:12 Güncelleme: 5.03.2022 - 01:18 / Editör: Ozge Selin
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin saldıracak dedik uyardık
Savaş gündemine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'yı yalnız bıraktıkları gerekçesiyle kendilerine yöneltilen eleştirileri reddetti. Kiev yönetimini günler öncesinden yaşananlar için uyardıklarını söyleyen Blinken, 'Elimizden geleni yapıp Ukrayna halkına kendini savunacak imkanı tanıyoruz.' diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın yanında durduklarını ve ittifakın doğu kanadına 9 bin asker gönderdiklerini belirtti.

Blinken, Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge'nin ilan edilmesi durumunda, Avrupa'da tam bir savaşa yol açılabileceğini ifade etti.

Blinken, 'Amacımız savaşın Ukrayna dışına taşmasını engellemek' şeklinde konuştu.

“PUTİN GİDEREK YALNIZLAŞIYOR”

Blinken, Rusya'ya karşı hiçbir şeyin masa dışında olmadığını söyleyerek, 'Rusya giderek yalnızlaşıyor. Putin bunu hedefliyorsa başarılı oluyor. Yaptırımları her gün değerlendiriyoruz' ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin saldıracak dedik uyardık
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