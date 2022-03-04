Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik

Ukrayna'yı 9 gündür işgal eden Rusya'ya, Batı'dan ve ABD'den çok sayıda yaptırım uygulanmıştı.Rusya da bu yaptırımlara gaz tehdidiyle cevap vermiş, Avrupa'ya gazı yüksek fiyattan satacağını duyurmuştu.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa, Rusya yerine yeni bir tedarikçi arayışı sürdürmeye başladı.Bugün ise Reuters'ın geçtiği bir son dakika, Avrupa ülkelerini endişelendirdi.Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattı durduruldu.Öte yandan AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.