Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik
İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattının durdurulduğunu yazdı.
Ukrayna'yı 9 gündür işgal eden Rusya'ya, Batı'dan ve ABD'den çok sayıda yaptırım uygulanmıştı.
Rusya da bu yaptırımlara gaz tehdidiyle cevap vermiş, Avrupa'ya gazı yüksek fiyattan satacağını duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa, Rusya yerine yeni bir tedarikçi arayışı sürdürmeye başladı.
RUSYA GAZI KESTİ
Bugün ise Reuters'ın geçtiği bir son dakika, Avrupa ülkelerini endişelendirdi.
Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı sağlayan Yamal-Avrupa hattı durduruldu.
AVRUPA'YA EN FAZLA DOĞALGAZ TEDARİK EDEN ÜLKE: RUSYA
Öte yandan AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.
Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.