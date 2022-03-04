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Putin'in yanından hiç ayırmadığı çantasının sırrı! Tek bir tuşla nükleer füze fırlatabilir mi?

9. gününde Rusya Ukrayna savaşı peş peşe açıklamalarla devam ediyor. Savaşla birlikte ele geçirilen nükleer santraller ise tüm dünyada endişeye neden oluyor. Son olarak Zaporjiya Nükleer Santrali'nin Rusya tarafından ele geçirilmesi akıllara Putin'in nükleer silah kullanıp kullanmayacağı sorusunu getirdi. Bu sırada Rusya liderinin sürekli yanında taşıdığı küçük evrak çantası ise merak konusu oldu. 'Chaget' ismi verilen çantanın yalnızca bir çanta olmadığı açıklanırken, nükleer silahlarla olan ilişkisi de korkuttu.

Ekleme: 4.03.2022 - 10:48 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı 9. gününde sıcak çatışmaların olduğu bölgelerden gelen acı görüntülerle devam ediyor. Öte yandan, Zaporjiya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın sonrası panik yaşandı. Çıkan yangında patlama yaşanırsa Çernobil'den 10 kat daha güçlü olacağı iddiaları dolaşırken, sabah saatlerinde söndürülen yangın tüm dünyaya rahat bir nefes aldırdı. Gelen bir son dakika bilgisine göre ise santrelin Rusların kontrolüne geçtiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı açıklamalar ise daha da endişe yarattı. Putin'in ülkesinin nükleer kuvvetlerinin yüksek alarma geçirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Ukrayna'da yaşanan çatışmaların nükleer gerilimi tırmandırabileceği korkuları arttı.

Son zamanlarda Rus liderin yanından ayırmadığı çanta ise basının gözünden kaçmadı. Reuters, o çantanın nükleer silah fırlatma komuta zincirinin çok önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

'Chaget' ismi verilen küçük evrak çantasını Putin hiçbir zaman yanından ayırmıyor. Çanta sayesinde Rusya'nın statejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlanıyor.

Ancak çantada bir nükleer fırlatma düğmesi yok. Bunun yerine fırlatma emirlerini merkezdeki askeri komutanlığa iletiyor.

Rus Genelkurmayların fırlatma kodlarına erişimler var. Nükleer bir savaş başlığı fırlatmak için iki yöntem var:

1. İlk yöntemde yetkilendirme kodları fırlatma prosedürlerini yürütecek olan bireysel silah komutanlarına gönderiliyor.

2. İkinci yöntemde ise Genelkurmay Başkanlığı, tüm acil komuta noktalarını atlayarak doğrudan kara tabanlı füze fırlatmasına izin verilen Perimetre isimli yedekleme sistemine ulaşarak emri gerçekleştirebiliyor.

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