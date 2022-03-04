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Pakistan'da camiye bombalı saldırı! Onlarca ölü var

Pakistan polisi, Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ekleme: 4.03.2022 - 12:31 Güncelleme: 4.03.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Pakistan'da camiye bombalı saldırı! Onlarca ölü var
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Şiilere ait camiye yapılan bombalı saldırıda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi. Olay yerine acil yardım ekiplerinin gönderildiği bilgisi paylaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

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