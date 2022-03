NATO toplantısı sonrası Stoltenberg'den önemli açıklamalar

Ne tür seçenekler ele alındı? NATO ülkeleri Ukrayna'ya destek verecek mi?

Ukrayna'daki nükleer tesis söz konusu. Bu konuda yaşanan gelişmeler NATO'nun bakışını değiştirdi mi?



Buradaki amaç Putin'in kuvvetlerini çekmesi. Putin kuvvetlerini çekmezse ne olacak?



Tam ölçekli bir caydırıcılık eylemine girmesi söylendi. Bu yeni yığınakların kalıcı olacağına inanıyor musunuz?





Bosna ve Gürcistan'da somut işgal riski var mı?

İttifakın karşılıklı silahlanma anlaşması vardı.Ancak bu ortadan kalktı Rusya nükleer füzeleri aktif hale getirdi. İttifak Ukrayna'ya niye bu silahlardan sağlamadı.

NATO toplantısı sonrası Stoltenberg önemli açıklamalarda bulunuyorStoltenberg'in konuşmasından satır başları:Rusya Devlet Başkanı Putin bu savaşı derhal durdurmalıdır.Biz bu savaşın tarafı değiliz. Gerilimin bir an önce sona ermesini istiyoruz.Bu Putin'in savaşı ve biz bunun bedelini ödeteceğiz. Putin şartlara bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmeli.NATO müttefikleri Gürcistan ve Bosna'ya ve diğer tüm ittifak ülkelerine yıllar boyunca destek sağladı. Bu konuda nihai bir karar verilmiş değil. Şu an ölçeklendiriyoruz savunma çalışmalarımızı. Aynı şekilde bu ülkere destek konusunda bir artış ele alınıyor. Bu ülkelere müdahale söz konusu olabiliyor. NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek sağlıyor. Bu yıllardır devam ediyor ama bu şu an artış halinde.Uçuşa kapalı bölgeyle alaklı olarak müttefikler, NATO uçaklarının Ukrayna hava sahasında olmasın konusunda net bir karara varmadı.Nükleer tesis etrafında olanlar bu savaşın ne akdar tehlikeli olduğunu gösterdi. BAşkan Putin'in bu savaşı neden sona erdimesi gerektiiğinin de bir göstergesi. Olası nükleer felaket konusu ele alındı.NATO müttefikleri Ukrayna silahlı kuvvetlerini uzun yıllardır destekliyor. Birleşik Krallık Kanada ve Türkiye askeri mühimmat sağladı Ukrayna'ya. Bu desteğin Ukrayna için hayati bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. 2014'teki yerine göre Ukrayna ordusu, çok daha iyi bir duruma gelmiş durumda. Çok daha iyi ekipmanlara sahip iyi eğitimli bir orduya sahip. Rus güçlerini geri itme bu şekilde meydana geldi.General bir görüşünü dile getirdi. NATO'nun en kısa zamanda Ukrayna'ya insani yardım sağlamasını dile getirdi.Ukrayna'daki olan biten elbette çok acı. 2. dünya savaşından sonra böyle bir acı görülmedi. Ukrayna'yı da kutlamak istiyorum Putin'in işgaline karşı direniyorlar. Bu zamana kadar görülen en ciddi kısıtlamaları getirdik Rusya'ya. Bu savaşı bitirmek için. Aynı zamanda bu savaşın Ukrayna topraklarının dışına çıkmaması için çaba gösteriyoruz. Şu an için Ukrayna'ya karadan ya da havadan girmek gibi bir niyetimiz yok. Buradaki zor durumun farkındayız. Ancak şu an müdahale edersek, çok daha acı veren bir savaşa dönüşecek. Çok ciddi destek sağlıyoruz. Ama NATO kuvvetlerinin doğrudan çatışmaya girmemesi için çaba harcıyoruz.Rusya'ya çok ciddi maliyet getiriyoruz. Ukrayna'yı tekrar işgal ederse ciddi maliyeti olacağını sçöyledik. Bunun uzun vadeli sonuçları da olacak. Tüm dünyayla birlikte BM genel konseyi Rusya'yı diplomatik angajmana davet etti. Rusya'nın masaya oturması gerekiyor. ANcak Rusya buna yanaşmadı. İnsani destek konusunda anlaşma getirecek her türlü yaklaşımı destekliyoruz.Cuma günü olan NATO zirvesinde de her türlü konuda Ukrayna'yı desteklememiz gerektiğini söyledik. NATO bu çatışmaya doğrudan dahil olursa çok daha fazla acı çekilecek. Rusya'nın politik bir çözüme dahil olmasını söyledik. 30 NATO ülkesinde yaşayan 1 milyar kişi var. Çok yakın zamanda Rusya'nın bu zalim işgalini ele aldık. Polonya savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermeyi planlıyor.Uzun vadeli bakarsak çok ciddi kuvvet artışı söz konusu. Gemiler ve uçaklar hazırda bekliyor. Bu ani yanıt dediğimiz bu. Tüm müttefiklerimizi koruyacağız. Aynı zamanda bugünden itibaren uzun vadeli değişiklikler yapmayı da konuştuk. Ciddi bir şekilde şunu ele alıyoruz, mevcudiyetimizin artırılması. Burada bir NATO mevcudiyeti mesajı göndermek değil amacımız, amacımız caydırıcılık. Bununla alakalı komutanlarımızın da görüşü alınacak. İttifakın doğu tarafında güç artışı var.Ukrayna'da NATO uçakları olmayacak ama Ukrayna Cumhurbaşkanı, Ukrayna hava kuvvetlerine dahil olmak üzere uçak yardımında da bahsetti. Vakum bombası gibi silahlar kullanılıyor. NATO bununla ilgili bilgi toplanıyor mu? Savaş suçlarıyla ilgili bilgi toplanıyor mu?Burada başka türden silahlar da kullanılıyor. Bunlar uluslararası hukuka aykırı silahlar. Elbette NATO bunları yakından takip ediyor. Bilgi alıyor. Bu vahşet ve insanlığa sığmayacak bir şey. Putin burada savaş suçu işlliyor. NATO müttefikleri farklı türden silah desteği sağlıyor. Anti tank silahları, hava savunma füzeleri, başka türlü savunma araçları sağlandı Ukrayna'ya.Bunlar farklı ülkeler farklı risklerle karşı karşıyalar. Ancak Rusya'nın bu ülkelerin iç politikalarına müdahil olduğunu gördük. Gürcistan Rusya tarafından işgal edildiğini gördük. Bosna'da ise çok kırılgan ve istikrasız bir durum söz konusu. Burada çok patlayıcı bir dil kullanıyor Rusya. NATO oalrak bu ülkelere desteği artırmalı ve bu ülkeleri Rusya'ya karşı korumalıyız.Bu ekipman ve eğitim olmadan Ukrayna silahlı kuvvetleri çok daha düşük bir silahlı yapıya sahip olacaktı. Ekipman ve eğitim hayati öneme sahip. Stratejik konularda ise, biz işgalden önce Rusya'yla görüştük. Bu aylardır beklediğimiz bir şeydi. Bu açıdan Rusya'yı anlamlı bir diplomatik diyaloğa çekmek istedik. Başkan Putin bunu yapmadı. Ve askeri güç kullanmaya karar verdi.