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Mansur Yavaş boş vaatle halkı kandırıp sonra da projeleri iptal ediyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlanan Başkent Ankara Köy Evleri Projesi, yine Yavaş'ın imzasıyla iptal edildi.

Mansur Yavaş boş vaatle halkı kandırıp sonra da projeleri iptal ediyor!
Ekleme: 4.03.2022 - 17:33 Güncelleme: 4.03.2022 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş boş vaatle halkı kandırıp sonra da projeleri iptal ediyor!
Seçim sürecinde halkın oylarını toplamak için birçok boş vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye'sinin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş'ın bir vaadi daha fos çıktı. Mansur Yavaş, seçim vaatlerinden olan sözde başkentte kırsal kalkınmayı desteklemek için  hayata geçirilen 'Başkent Ankara Köy Evleri Projesi'ne (BAŞAK Projesi)'ni yine kendi imzasıyla iptal etti. 

Halkın gözünü boyayarak oy kazanmak için temeli olmayan projelerden bahsedip duran Yavaş, istediğini elde ettiken sonra tüm vaatlerini unuttu.

Mansur Yavaş boş vaatle halkı kandırıp sonra da projeleri iptal ediyor!
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