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Beyaz Gazete
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İyi Partili Taylan Yıldız akla ziyan açıklamalar! Rusya'nın nükleer santral saldırısı için Başkan Erdoğan'ı suçladı!

Tüm dünyanın gözü Rusya - Ukrayna savaşına çevrilmişken Türkiye'nin de gündeminde bu konu var. Muhalefet partilerinin derdi ise Rusya - Ukrayna savaşını Başkan Erdoğan'a karşı kullanmak. İyi Partili Taylan Yıldız, Rusya'nın nükleer santral saldırısı ile ilgili Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 4.03.2022 - 14:17 Güncelleme: 4.03.2022 - 14:18 / Editör: Ozge Selin
Rusya - Ukrayna savaşı 9. gününde de yeni gelişmelerle devam ediyor. Tüm dünyanın gündemini kaplayan savaş Türkiye'de ise adeta muhalefetin Başkan Erdoğan'ı hedef almak için kullandığı silah haline geldi. Daha önce de tek dertlerinin Başkan Erdoğan'ı indirmek olduğunu itiraf eden muhalefet yine Başkan Erdoğan'ın üzerinden algı operasyonları yürütüyor.

İYİ Partili Taylan Yıldız, Rusya'nın gerçekleştirdiği nükleer santral saldırısı ile ilgili Başkan Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Yıldız, skandal paylaşımında 'Rusya, Ukrayna'daki nükleer reaktörlere ateş açmaya başlamış. Türkiye'nin “Ne şiş yansın ne kebap” politikasının da verdiği cesaretle Rusya 6 Çernobil faciasına yol açabilir. Üzerimize radyoaktif yağmur yağmasını mı bekliyoruz???' diyerek Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketledi.

İyi Partili Taylan Yıldız akla ziyan açıklamalar! Rusya'nın nükleer santral saldırısı için Başkan Erdoğan'ı suçladı!
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