HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti

HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu, havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı. İfadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.

HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Mücahid Saatçioğlu'nun, 24 Şubat tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandığı öğrenildi.4 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ24 Şubat'ta İzmir'e gitmek için öğlen saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanına gelen Saatçioğlu'nun üzerinde havaalanında yapılan rutin kontroller sırasında yaklaşık 4 gram esrar ele geçirildi.İBB'DE ÇALIŞTIĞINI BEYAN ETTİBu kapsamda ifadesi alınan Saatçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını beyan etti.