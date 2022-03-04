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Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

ABD'nin California eyaletinde yaşayan tasarımcı Ron Hubbard'ın, olağanüstü durumlara karşı hazırladığı tüp şeklindeki 'Kıyamet Sığınağı' ile görenleri şaşkına çevirdi. Lüks sığınak bir TIR yardımıyla getirilip yerin altına yerleştiriliyor.

Ekleme: 4.03.2022 - 14:09 Güncelleme: 4.03.2022 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...California'da yaşayan tasarımcı Ron Hubbard, tüp şeklinde tasarladığı Kıyamet Sığınağı ile herkesi şaşkına çevirdi.

Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

Hubbard'ın tasarladığı lüks kıyamet sığınağında ahşaptan parkeden plazma TV'lere, deri koltuklara kadar her şey düşünülmüş.

Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

Yer altına yereştirilen sığınakta banyodan çocuk oyun alanına kadar her şey var.

Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

Lüks sığınak bir tır yardımıyla getirilerek yerin altına yerleştiriliyor.

Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...
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