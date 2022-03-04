Görenler şaşkına döndü! Kendine 'kıyamet sığınağı' yaptı...

California'da yaşayan tasarımcı Ron Hubbard, tüp şeklinde tasarladığı Kıyamet Sığınağı ile herkesi şaşkına çevirdi.Hubbard'ın tasarladığı lüks kıyamet sığınağında ahşaptan parkeden plazma TV'lere, deri koltuklara kadar her şey düşünülmüş.Yer altına yereştirilen sığınakta banyodan çocuk oyun alanına kadar her şey var.Lüks sığınak bir tır yardımıyla getirilerek yerin altına yerleştiriliyor.