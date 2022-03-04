Gelin Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Gelin Pastası Tarifi

Gelin Pastası için Gerekli Malzemeler Neler?



Gelin Pastası Nasıl Yapılır?



Gelin Pastası Kaç Kalori?



Gelin pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Misafir için en iyi seçenekler arasında yer alan bu tarif özellikle beş çaylarında tercih edilmektedir. Uğraştırıcı bir tarif gibi gözükse de kolaylıkla evde yapabilirsiniz.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Gelin pastası için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Beş çaylarında oldukça tercih edilen bu tatlı vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu malzemelerin tazeliği ve kalitesidir. Kaliteli malzemeler kullandığınız zaman tarifinizin tadı çok daha lezzetli olacaktır.şu şekilde sıralanabilir;4 adet yumurta1 su bardağı toz şeker1 su bardağı un1 paket kabartma tozu1 paket vanilyaKeki Islatmak İçin;2 su bardağı soğuk süt2 yemek kaşığı şekerMuhallebi İçin;1 litre süt1 su bardağı toz şeker3 yemek kaşığı un2 yemek kaşığı nişasta1 paket vanilya1 paket krem şanti (75 g)Üzeri İçin;Hindistan cevizi, fındık, cevizGelin pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Gelin pastası tarifi için öncelikle yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. Ardından vanilya, kabartma tozunu ekleyin. Borcamınızı yağladıktan sonra kek hamurunu dökün ve 170 dereceye getirdiğiniz önceden ısıtılmış fırına koyun. 15 dakika sonra kürdanla kontrol edip piştiğinden emin olun. Kekinizi fırından çıkarın ve soğuması için bir kenara bırakın. Süt ve şekeri bir kabın içinde karıştırın ve soğuyan pastanın üzerine dökün. Krem şanti dışındaki bütün malzemeleri tencerenin içine alıp karıştırın. Ocağın altını açtıktan sonra koyulaşana kadar karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Ardından krem şantiyi içine dökün ve mikser ile bu karışımı iyice çırpın. Çok koyu olduğunu düşünüyorsanız süt ekleyerek bu sıvı hale getirebilirsiniz. Ardından bu karışımı kekin üzerine yayın. Buzdolabında beklettikten sonra afiyetle gelin pastası tarifinizi tüketebilirsiniz.Kilo kontrolü sağlamak isteyenlersorusunun cevap aramaya başladı. Gelin pastasının bir diliminde yaklaşık 368 kalori bulunur. Bu nedenle tüketiminde dikkat etmeniz tavsiye edilir. Diyet yapanlar için porsiyon kontrolünün sağlanması tavsiye edilir. Ayrıca içinde bulunan şeker nedeniyle diyabet hastalarının tüketirken dikkatli olması önerilir.vesorularına sizler için cevapları derledik. Birçok farklı tariften haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.