Gelin Pastası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Gelin Pastası Tarifi
Gelin pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gelin pastası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, Gelin pastası nasıl yapılır? Evde kolay gelin pastası tarifi nasıl yapılır? Gelin pastası kaç kalori? İşte merak ediliyor.
Gelin pastası tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gelin pastası nasıl yapılır ve evde kolay gelin pastası tarifi nedir soruları yer alıyor. Misafir için en iyi seçenekler arasında yer alan bu tarif özellikle beş çaylarında tercih edilmektedir. Uğraştırıcı bir tarif gibi gözükse de kolaylıkla evde yapabilirsiniz. Gelin pastası nasıl yapılır ve gelin pastası tarifi nedir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Gelin Pastası için Gerekli Malzemeler Neler?
Gelin pastası için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Beş çaylarında oldukça tercih edilen bu tatlı vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu malzemelerin tazeliği ve kalitesidir. Kaliteli malzemeler kullandığınız zaman tarifinizin tadı çok daha lezzetli olacaktır. Gelin Pastası için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Keki Islatmak İçin;
2 su bardağı soğuk süt
2 yemek kaşığı şeker
Muhallebi İçin;
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1 paket vanilya
1 paket krem şanti (75 g)
Üzeri İçin;
Hindistan cevizi, fındık, ceviz
Gelin Pastası Nasıl Yapılır?
Gelin pastası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında gelin pastası nasıl yapılır sorusu yer aldı. Gelin pastası tarifi için öncelikle yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. Ardından vanilya, kabartma tozunu ekleyin. Borcamınızı yağladıktan sonra kek hamurunu dökün ve 170 dereceye getirdiğiniz önceden ısıtılmış fırına koyun. 15 dakika sonra kürdanla kontrol edip piştiğinden emin olun. Kekinizi fırından çıkarın ve soğuması için bir kenara bırakın. Süt ve şekeri bir kabın içinde karıştırın ve soğuyan pastanın üzerine dökün. Krem şanti dışındaki bütün malzemeleri tencerenin içine alıp karıştırın. Ocağın altını açtıktan sonra koyulaşana kadar karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Ardından krem şantiyi içine dökün ve mikser ile bu karışımı iyice çırpın. Çok koyu olduğunu düşünüyorsanız süt ekleyerek bu sıvı hale getirebilirsiniz. Ardından bu karışımı kekin üzerine yayın. Buzdolabında beklettikten sonra afiyetle gelin pastası tarifinizi tüketebilirsiniz.
Gelin Pastası Kaç Kalori?
Kilo kontrolü sağlamak isteyenler gelin pastası kaç kalori sorusunun cevap aramaya başladı. Gelin pastasının bir diliminde yaklaşık 368 kalori bulunur. Bu nedenle tüketiminde dikkat etmeniz tavsiye edilir. Diyet yapanlar için porsiyon kontrolünün sağlanması tavsiye edilir. Ayrıca içinde bulunan şeker nedeniyle diyabet hastalarının tüketirken dikkatli olması önerilir.
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