CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...

İzmir'in popüler tatil yerlerinden biri olan Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi küme evleri mevkiinde yaşayan vatandaşlar belediye tarafından asfaltlanmayan yollar nedeniyle yıllardır işkence çekiyor. Mahalle sakinleri, Karaburun Belediyesi tarafından kapatılmayan çukurları ellerine kürek alarak molozla kapatıyor. 30-40 cm derinliğinde çukurların olduğu sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Araçların alt takımı zarar görürken, bazılarının ise lastikleri patlıyor. Sokaklardaki derin çukurlar nedeniyle okul servisleri mahalleye girmiyor. Veliler çocuklarını 2 kilometre uzaklıktaki okula kendi araçlarıyla ya da yürüyerek götürmek zorunda kalıyor. AK Parti'ye oy verdikleri için Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan tarafından cezalandırıldıklarını söyleyen vatandaşların tek isteği yollarının asfaltlanmasıMahalle sakinlerinden 51 yaşındaki ev hanımı 2 çocuk annesi Fadik Esen, "Ben AK Partil'iyim. AK Parti'ye oy verdim. Karaburun Belediye Başkanı bizi bu yüzden cezalandırıyor. Bunu söylemekten de çekinmem. Mahallemizin yolları uzun zamandır böyle. Her yer adeta köstebek yuvasını andırıyor. Yazın toz toprak, kışın da çamur oluyor. Bazı yerlerde çukura düşseniz ayağınız kırılır. Yollarımız o kadar kötü ki okul servisleri bile mahallemize girmek istemiyor. 2 kilometre uzaklıktaki okula çocuklarımız yaya olarak ya da araçlarımızla götürüyoruz. Bu işkence artık bir an önce bitsin" diye isyan etti.50 yaşındaki ev hanımı Emine Bozkurt, "17-18 yıldır bu mahallede oturuyorum. Yollar o kadar kötü ki aracımız tamirciden çıkmıyor. Bu mahallede 50 tane hane var. Bu insanların da hizmete ihtiyacı var. Karaburun Belediyesi'ni çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu. 54 yaşındaki 5 çocuk annesi ev hanımı Hüsne Pınarbaşı, "Yollarımızın iyi olduğu bir zamanı hatırlamıyorum. Yollardaki çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor. 7 tane torunum var. Onları servise bindirip okula gönderemiyoruz. Servis sahipleri araçlarının alt takımı ve lastikleri zarar görür diye buraya girmek istemiyor" dedi.Eline aldığı kürekle yollardaki çukurları molozlarla doldurmaya çalışan 3 çocuk babası inşaat işçisi Nesmi Kurşun (61), "Annem burada oturuyor. Motosikletimle annemi ziyarete geliyorum. Motosikletimle çukura girince yere düştüm, ayağım kırıldı. Otomobilin zor ilerlediği yolda motosikletle gitmek neredeyse imkansız. Kendi imkanlarımızla zaman zaman molozla yolları doldurmaya çalışıyoruz. Ama uzun süreli olmuyor. Yağmur yağınca çukurlar yeniden derinleşiyor" dedi. 52 yaşındaki inşaatçı Hüseyin Bozkurt, "Son 3-4 senedir yolun durumu böyle. Zaman zaman moloz dökerek çukurları kapatmaya çalışıyoruz. Belediyenin yolları bir an önce asfaltlamasını istiyoruz" dedi.