  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...

İzmir’in gözde tatil yerlerinden biri olan Mordoğan’da Karaburun Belediyesi tarafından yıllardır asfaltlanmayan yollarda bir parke taşının rahatlıkla girebildiği 30-40 cm aşan çok derin çukurlar oluştu. Bozuk yollar nedeniyle okul servisleri de mahalleye giremiyor. Vatandaşlar bu yüzden çocuklarını 2 kilometre uzaklıktaki okula kendi yürüyerek ya da kendi araçlarıyla götürmek zorunda kalıyor. AK Parti’ye oy verdikleri için Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan tarafından cezalandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar, araçların daha fazla zarar görmesini önlemek için derin çukurları moloz dökerek onarmaya çalıştıklarını ifade etti.

CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...
Ekleme: 4.03.2022 - 15:33 Güncelleme: 4.03.2022 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...
İzmir'in popüler tatil yerlerinden biri olan Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi küme evleri mevkiinde yaşayan vatandaşlar belediye tarafından asfaltlanmayan yollar nedeniyle yıllardır işkence çekiyor. Mahalle sakinleri, Karaburun Belediyesi tarafından kapatılmayan çukurları ellerine kürek alarak molozla kapatıyor. 30-40 cm derinliğinde çukurların olduğu sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Araçların alt takımı zarar görürken, bazılarının ise lastikleri patlıyor. Sokaklardaki derin çukurlar nedeniyle okul servisleri mahalleye girmiyor. Veliler çocuklarını 2 kilometre uzaklıktaki okula kendi araçlarıyla ya da yürüyerek götürmek zorunda kalıyor. AK Parti'ye oy verdikleri için Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan tarafından cezalandırıldıklarını söyleyen vatandaşların tek isteği yollarının asfaltlanması

"AK PART'LİYİZ DİYE CEZALANDIRIYOR"

Mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki ev hanımı 2 çocuk annesi Fadik Esen, "Ben AK Partil'iyim. AK Parti'ye oy verdim. Karaburun Belediye Başkanı bizi bu yüzden cezalandırıyor. Bunu söylemekten de çekinmem. Mahallemizin yolları uzun zamandır böyle. Her yer adeta köstebek yuvasını andırıyor. Yazın toz toprak, kışın da çamur oluyor. Bazı yerlerde çukura düşseniz ayağınız kırılır. Yollarımız o kadar kötü ki okul servisleri bile mahallemize girmek istemiyor. 2 kilometre uzaklıktaki okula çocuklarımız yaya olarak ya da araçlarımızla götürüyoruz. Bu işkence artık bir an önce bitsin" diye isyan etti.

"ARACIMIZ TAMİRCİDEN ÇIKMIYOR"

50 yaşındaki ev hanımı Emine Bozkurt, "17-18 yıldır bu mahallede oturuyorum. Yollar o kadar kötü ki aracımız tamirciden çıkmıyor. Bu mahallede 50 tane hane var. Bu insanların da hizmete ihtiyacı var. Karaburun Belediyesi'ni çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu. 54 yaşındaki 5 çocuk annesi ev hanımı Hüsne Pınarbaşı, "Yollarımızın iyi olduğu bir zamanı hatırlamıyorum. Yollardaki çukurlar nedeniyle araçların lastikleri patlıyor. 7 tane torunum var. Onları servise bindirip okula gönderemiyoruz. Servis sahipleri araçlarının alt takımı ve lastikleri zarar görür diye buraya girmek istemiyor" dedi.

"MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP AYAĞIMI KIRDIM"

Eline aldığı kürekle yollardaki çukurları molozlarla doldurmaya çalışan 3 çocuk babası inşaat işçisi Nesmi Kurşun (61), "Annem burada oturuyor. Motosikletimle annemi ziyarete geliyorum. Motosikletimle çukura girince yere düştüm, ayağım kırıldı. Otomobilin zor ilerlediği yolda motosikletle gitmek neredeyse imkansız. Kendi imkanlarımızla zaman zaman molozla yolları doldurmaya çalışıyoruz. Ama uzun süreli olmuyor. Yağmur yağınca çukurlar yeniden derinleşiyor" dedi. 52 yaşındaki inşaatçı Hüseyin Bozkurt, "Son 3-4 senedir yolun durumu böyle. Zaman zaman moloz dökerek çukurları kapatmaya çalışıyoruz. Belediyenin yolları bir an önce asfaltlamasını istiyoruz" dedi.

NATO toplantısı sonrası Stoltenberg'den önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu
CHP'li Belediyeden skandal hareket! AK Parti seçmenini adeta cezalandırıyorlar...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika!
CHP'li belediye onlarca köpeği öldürüp ormana attı!
Rusya, Almanya'ya gaz akışını kesti! Piyasalarda büyük panik
Rusya'nın Ukrayna işgali: Putin'in yakın çevresinde savaşı kimler yönetiyor?
Rusya ambargoyu kırmak için Çin bankalarına yöneldi!
Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Dünya Bankası'ndan korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti
Duygu Delen davasında flaş gelişme! Mahkeme sanık Mehmet Kaplan hakkında...
Ankaralılar karla mücadele ederken Mansur Yavaş sadece tweet atmakla meşgul!
ABD'li siyaset bilimci John Mearsheimer'den Ukrayna itirafı: Suçlu ABD ve Avrupalı müttefikleri!
Erkan Baş'tan şaka gibi barış formülü: İHA/SİHA satmayalım!
Almanya’nın Ukrayna’ya göndereceği “Strela” uçaksavar füzeleri 35 yıllık çıktı: 'Büyük bir utanç'
Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar!
Ukrayna'daki Rusya saldırılarından kaçan çocuklar oyuncaklarıyla ayrıldı
İyi Partili Taylan Yıldız akla ziyan açıklamalar! Rusya'nın nükleer santral saldırısı için Başkan Erdoğan'ı suçladı!
NATO Karargahı’nda Rusya-Ukrayna zirvesi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor...
HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu

Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu

Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

Türkiye'nin hayalet köyü Lübbey! Youtuber'larla başı dertte...

Türkiye'nin hayalet köyü Lübbey! Youtuber'larla başı dertte...

Bakanlık taklit-tağiş yapan firmaları ifşa etti! 1 teneke balı glikoz ile 3 tenekeye çıkarıyorlar!

Bakanlık taklit-tağiş yapan firmaları ifşa etti! 1 teneke balı glikoz ile 3 tenekeye çıkarıyorlar!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

Bill Clinton'ın burnunu sıkmasıyla tanınmıştı! Marmara Depremi'nin simge isimlerinden 'Erkan bebek' büyüdü!

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...

İnanılmaz olay! Çocukları aynı gün doğdu ama ikiz değiller...