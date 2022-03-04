Büyükannesiyle evin bodrumunda molotof kokteyli yapıyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından Rus işgalinin ardından herkesi Ukraynalılarla "yan yana" savaşmaya davet eden bir çağrı yaptı ve "Ukrayna'nın, Avrupa'nın ve dünyanın savunmasına katılmak isteyen herkes gelip Rus savaş suçlularına karşı Ukraynalılarla yan yana savaşabilir." ifadelerini kullandı.Daha ayrıntılı bir gönderide, yabancı vatandaşların yasal olarak Ukrayna'nın savunmasına katılmasına izin verildiği ve "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Birlik" olarak adlandırılan ayrı bir savaşçı bölümünün oluşturulduğu belirtildi.Batılı müttefikler Ukrayna'ya silah ve mühimmat gönderdiler, ama doğrudan savaşmak üzere asker göndermediler. Ancak dünyanın dört bir yanından Ukraynalılarla yan yana savaşmak isteyenler, ülkeye akın etti.Rus medyası ise, Zelenskiy'nin 16 bin yabancı paralı askerin Ukrayna için savaşacağını söylediğini iddia etti.Eski Kraliyet Denizci kocası Vladimir Putin'in tanklarına karşı savaşmak için silaha sarılmaya hazırlanırken, karısı da ailesiyle birlikte Güney Galler'deki evini terk ederek molotof kokteyli yapmak üzere Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıktı.Sabina Jenkins ve kocası Michael, ABD'ye taşınmadan birkaç hafta öncesine kadar denizden yaklaşık 50 metre uzakta Llanelli'de yaşıyorlardı. Aslen Ringland, Newport'tan bir asker ve mühendis olan Michael ve eşi Sabina, genç kadının memleketi olan Ukrayna'ya döndü ve taşınmadan önce evrak işlerini halletmek için büyükannesinin yanına taşındı.Ancak kısa süre sonra Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeye başladı ve Sabina'yı, annesi Oksana'yı ve büyükannesi Larysa'yı Kiev'in birkaç saat güneyinde, ülkelerini savunmak için molotof kokteyli yaptıkları evin bodrum katına girmeye zorladı.Ukrayna'da nişancı olarak görev yaptığı sırada Sabina ile tanışan Michael, önümüzdeki hafta 'gönüllü asker' olarak.- ülkeye dönmeyi planlıyor. Michael, Ukrayna'yı işgla eden Rusya birlikleri ile savaşmaya başlamadan önce, önceliğinin ailesinin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.Sabina, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yaklaşan tanklara nasıl molotof kokteyli fırlatılacağını açıklayan görseller yayınlamasının ardından neredeyse tüm evlerin bu tür bombalar ürettiğini düşündüğünü söyledi.Sabina, büyükannesinin evinin bodrum katını, sığınağa çevirdiklerini aktardı. "Hayatımda molotof kokteyli yapmam gerektiğini hiç düşünmemiştim" diyen Sabina, kendisinin ve ailesinin ev yapımı bombaları kullanmak zorunda kalacağından endişe ediyor.Sabina, "Bize hazır olmamız gerektiği söylendi, her şeye hazır olmamız gerekiyor. En kötü senaryoya bile hazır olmalıyız" dedi. Sabina, kendisinin ve ailesinin ülkeyi terk etme şansı olduğunu, ancak çocukluğunun geçtiği bu kenti ve büyükannesini terk etmek istemediğini söyledi.Sabina ayrıca, "Elbette kendimi güvende hissetmiyorum. Savaşta kim kendini güvende hisseder ki? Ama biz burada kalıp topraklarımıza sahip çıkacağız." diye konuştu.Sabina'nın eşi Michael, Vladimir Putin'in işgalci birliklerini püskürtmek için geçmişteki savaş deneyimlerini kullanmadan önce, ailesinin güvenliğini sağlamaya odaklanacağını söyledi. "Bu büyük bir savaş olabilir. Şimdiye kadar yaşayacağımı düşündüğüm en kötü şey. Rusya niyetlerini açıkça ortaya koydu ve Ukrayna sonuna kadar savaşacak" dedi.Michael, sözlerine "Oraya gitmeli ve güvende olduklarından emin olmalıyım ve sonra gönüllü taburla bana ihtiyaç duyulduğu sürece savaşacağım." diyerek devam etti.Sabina ve Michael, Ukrayna için savaşmaya gönüllü olanlardan yalnızca ikisi.Teksaslı bir yazılım geliştiricisi ve British Columbia'da bir aşçı, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı savaşmaları için yabancı gönüllüler çağrısına yanıt verdi. Hükümetleri, dünya savaşı çıkması korkusuyla Ukrayna'ya asker göndermeyi reddederken, Amerikalılar ve Kanadalılar Ukraynalıların şiddetli direnişinin kendilerine ilham verdiğini söylüyor. Birçoğu, Avrupa'yı savunmak için hiçbir şey yapmazlarsa, demokratik haklarının ülke içinde tehdit edileceğine inanıyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Pazar günü "uluslararası bir lejyon" oluşturulması çağrısında bulundu. Bazı genç gönüllüler askere gitmek için doğrudan Ukrayna'ya gidiyor. Diğerleri ise, işten ayrılmadan veya üniversiteyi bırakmadan önce Ukrayna büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına başvuruyor.26 yaşındaki Dax, "Eğer oraya gitmezsem kendimi suçlu hissederim" diyor. Alabama doğumlu olan ABD'li, güvenlik nedenleriyle kimliklerini ve hareketlerini gizli tutmak için tam adını vermekten kaçınıyor. Kanadalı Bryson Woolsey, Zelenskiy'in temyizini gördükten sonra Pazar günü aşçılık işinden ayrıldı. Askeri eğitimi yok ve Polonya'ya uçak bileti almayı, Ukrayna'ya geçmeyi ve savaş için gönüllü olmayı planlıyor. Kanada'dan 33 yaşındaki Woolsey, Ukrayna'da yaralı kadın ve çocukların görüntülerini izlerken huzursuz hissettiğini söyledi ve "Bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim" dedi.Gönüllülerin tamamı savaşmak istemiyor. Quebec'te 35 yaşındaki doktor Julien Auger, Ukrayna sağlık bakanlığında doktor olmak ve "tarafsız" insani yardım sağlamak için ailesini terk etmeye hazırlanıyor. Saint-Jérôme'deki bir hastanede palyatif bakım sağlayan iki çocuk babası Auger, "Küresel görüş ve destek şu anda çatışmayı çözmenin anahtarı" dedi.Savaş tecrübesi olanlar, sosyal medyada avaş eğitimi almamış gönüllüleri, deneyimsizliğin kendileri ve başkaları için külfet olabileceği konusunda uyardı. Ancak bu, New York'ta gazetecilik eğitimi alan 23 yaşındaki Tai B. gibileri durdurmadı. Yemek yapabilen, temel mekanikler konusunda bilgi sahibi olan ve ateşli silah kullanmayı bilen Tai, "Kahraman ya da şehit olmak istemiyorum, sadece doğru olanı yapmak istiyorum." dedi.ABD'nin Ortabatı bölgesinden 28 yaşındaki Hyde, zaten Kiev'de olduğunu ve en kısa zamanda askeri eğitime başlayacağını söyledi. Kendisini bir silah tutkunu ve savaş tecrübesi olmayan hırslı bir hayatta kalma uzmanı olarak tanımlayan Hyde, "Avrupa'nın bir kez daha savaşa girmesi düşüncesine dayanamıyorum" dedi. Hyde, kendisine bir kask, vücut zırhı, dizlikler ve sonunda bir tüfek verilmesini bekliyor.Altı Amerikan özel harekat gazisi, Polonya sınırında Ukrayna'ya girmeye ve Başkan Zelensky'nin yardım çağrısı üzerine Putin'in ordusuna karşı direnişe katılmaya hazır. Askerlere, hepsi NATO tarafından eğitilmiş ve Ukrayna toprak savunma ekiplerine yardım etmeye hazır üç İngiliz gazisi ve bir Alman katılıyor. Ekip, savaşa yardım etmek için Ukrayna'ya gitmeyi planlayan altmış İngiliz gönüllüye katılacak.Gürcistan Ulusal Lejyonu komutanı 43 yaşındaki Mamuka Mamulashvili, Rusya'ya karşı mücadelede uluslararası gönüllü gruplarına liderlik ediyor. Bu eski Ordu ve Özel Kuvvetler askerleri, Mamulashvili tarafından toplandı.Gary Bonini İngiliz Ordusunda 12 yıl geçirdi. Bu hafta ilerleyen günlerde, ülkeyi yıkıcı bir Rus işgalinden kurtarmak için cesurca savaşan güçlerine katılmak için Ukrayna'ya gitmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki Bonini'ye, eski Ordu yoldaşı Jo Stirling eşlik edecek.Afganistan'da savaşmış olan İngiliz asker Bonini, Ukrayna'da savaşanlara destek olmak istediğini aktardı. Bonini, planlarının İngiliz diplomatlardan "çok olumlu" bir yanıt aldığını ve bu hafta içinde yedek askerlerden oluşan Bölgesel Savunma Gücü'ne kaydolmak için Ukrayna'nın batısındaki Lviv'e gideceğini söyledi. Daha önce Ukrayna'ya tatile gittiğini aktaran Bonini, "Ülkeyi ve insanlarını seviyorum, bu yüzden onlara yardım etmek benim için önemli" ifadelerini kullandı.Altı yıl boyunca İskoçya Kraliyet Alayı'nda Bonini'nin yanında görev yapan ve bir keresinde onunla Kiev'e tatile giden Edinburgh'lu 28 yaşındaki Stirling, orada tanıştığı insanlardan ilham aldığını söylüyor. Irak'ta bir süre görev yapan Stirling, çoğunlukla nöbetçi görevinde olduğunu söyledi.