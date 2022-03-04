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Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan kadına karşı şiddete karşı Adalet Bakanlığı'nın yeni bir reform paketi hazırladığını ve bu paketin önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini aktardı. Buna göre kadına karşı uygulanan şiddette, sırf takım elbise giydiği için iyi hal indirimi verilmeyecek. Öldürme suçları kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artacak...

Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor
Ekleme: 4.03.2022 - 11:14 Güncelleme: 4.03.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Derneğimizin 4. olağan genel kurulunun ülkemize ve özellikle kadınlarımıza hayıtlar getirmesini diliyorum. KADEM açtısı aşltında kadınlrıamızın haklarının korunması konusunda gayret gösteren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Kadını, anne, eş, kardeş vasıflarıyla insanın bir yarısı görmeden, erkeği de eş, baba, kardeş vasıflarına oturtmadan bu meseleyi çözmek zorudur.

Şiddeten, eğitim ve iş hayatındaki eşitsizliklere kadar, bu mücadelelerinde daima yanında olduk.

Kadın insan, erkek insanoğlu erdeminden yola çıktık.

Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, meseleyi sadece birkaç başlığa indirgeyerek değil. Onların zaten sahip olduğu haklara sahip çıkarak yapılır.

Biz ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu üstlendiğimizden beri bunun mücadelesini veriyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılma seviyesini yüzde 27'den yüzde 36 seviyelerine çıkardık. Kız çocuklarımızın eğitimi konusunda önemli adımlar attık.

Üniversitedeki kadınlarımızın oranı yüzde 51'lere yaklaştı. Pek çok meslekte kadın erkek oranı dengelenmiş durumda. Çalışan akdınlar yanında ev kadınlarımızın emeğine ve ülkemize katkılarına önem veriyoruz. Kadınlarımızın her alandaki hak, adalet onur talebine aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz.

KADINA ŞİDDETE YENİ DÜZENLEME

Kadına sırf cinsiyetinden dolayı uygulanan şiddeti insan olan hiçkimse kabul edilemez. Bu tür hadiseleri sıfırlayana kadar görevimizi yapmış sayuolmayız. Bu konu üzerinde adalet bakanlığımız çalışmalarına devame diyor. Artık faillerin somut pişmanlık göstermediği durumlarda indirimi kabul edilmeyecektir. Takım elbise giyip, başını öne eğenlere indirim yapılmayacaktır. Kasten öldürme suçu kadına karşı işlenmişse cezalar daha artırılacaktır.

Tüm bu yeni düzenlemelerin de ülkemiz ve kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum

28 ŞUBAT İTTİFAKI

Bu hafta 28 Şubat post-modern darbesinin yıl dönümüydü. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren, kadını hayatın her alanında öne çıkarma lafını söyleyenlerin, zihinlerinin gerisindeki faşist uygulamayı gördük. Sözde çağdaşlık adına başlarını örttükleri için kadınların öğretim hakkını elinden aldılar. Kamuda çalışan başörtülü kadınları gözlerini kırpmadan kapının önüne koydular. İşte şimdi de 28 Şubat'ta acaba 2023'te biz nasıl hükümeti ele geçiririz gayreti içindeler. Ama o 28 şubat geride kaldı. Sizlere yeniden 28 Şubat inşa ettirmeyiz.

Şimdi bir araya geliyorlar. Büyüklerimizin güzel bir ifadesi var. Benim oğlum bina okur, döner döner bir daha okur. Bunların durumu bu.

Ülkemizin potansiyelini harekete geçirdiğimizde, Cumhuriyet tarihinin tamamnında yapılanları 5'e 10'a katlayan işler yapıldığını gördük. Bunları yapmaya devam ediyoruz. kadınlarımızın toplumda, çalışmada, siyasette, evde her alanda haklarını koruyabileceklerini göstermek bu dönemin kazanımlarındandır.

CHP'DEKİ TACİZ OLAYLARI

üLkenin ikinci büyük partisi olan, içindeki birçok kadının taciz mağduru olması skandaldır. Allah korusun bu skandallardan bir tanesi bile bizim partimizde yaşansaydı, nasıl ithamlarla karşılacağımızı kestiremiyorum. nerede bu kadın dernekleri. Niçin meydana çıkmazlar. İlla kendi sütlerinden mi olacak, illa kendi zihniyetlerinden mi olacak. Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne. Görünmezler, çünkü onların bu noktada cibilliyetleri bozuk. İşte Başak Cengiz'de bunları gördük. Ortaya çıkmadılar. Çünkü sütleri uymuyor. Bunların dertleri kendi sapkın düşüncelerine zemin hazırlamaktır.
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