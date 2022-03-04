Balyoz planı davasında yargılanan Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'a hapis cezası
"Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve yok etme" suçlarından yargılanan kapatılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanlarından Mehmet Baransu 13 yıl hapis, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ise 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.
'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme ve yok etme' suçlarından yargılanan kapatılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanlarından Mehmet Baransu 13 yıl hapis, diğer sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ise 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.
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