Bakan Çavuşoğlu NATO Bakanlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika açıklamaları...Toplantıda savaşın durdurulması konusunda sarf ettiğimiz çabalar vurgulandı. İki tarafla diyalog kuran nadir ülkelerden biri olduğumuz dile getirildi. Amacımız bir an önce insani koridorların açılması. Dengeli poitikamızı sürdüreceğiz. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.Her iki Dışişleri bakanını da Antalya'da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz.Dün itibarıyla Ukrayna'dan 9bin 653 Türk vatandaşı tahliye edildi.Bize en son tahliye başvurusunda bulunan vatandaşlarımıla Ankara'dan arkadaşlarımız ilgileniyor.Herson bölgesinde insani koridor açılırsa Batı'ya doğru tahliye etmek kolay olablir. Rusya üzerinden tahliye edebilmek için çalışmalarımız devam ediyor.Türkiye hava sahasının açık olması stratejik ve insani bakımdan önemli. Diğer ülkeler tahliyeyi Türkiye üzerinden gerçekleştirecek.