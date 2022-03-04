Ankaralılar karla mücadele ederken Mansur Yavaş sadece tweet atmakla meşgul!

Ankaralılar geçtiğimiz gün başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle zor anlar yaşıyorlar. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş yollarda mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Mansur Yavaş ise karla mücadele etmek yerine Twitter'da klavye hizmeti vermekle meşguldü. Yavaş'ın tek yaptığı tweet atmak oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz aylarda yaşanan yoğun kar zamanı İngiliz Büyülelçi ile akşam yemeğine tepkilere sebep olmuştu.