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Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu

Adana'da bulunan aile mezarlığına giden bir kişi, aile mezarının yanında çocuk mezarı olduğunu fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildirerek aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu. Ekipler tarafından açılan mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı.

Ekleme: 4.03.2022 - 10:20 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Adana'da tüyler ürperten olay! Mezara gömülmüş cenin bulundu
Adana'da, mezarlığa gömülmüş cenin bulundu. Polis, cenini kimin gömdüğünü bulmak için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Kayas, Ali Hocalı Mezarlığına gitti.

Aile mezarları başında dua etmek istediği sırada aile mezarının yanında bir çocuk mezarı olduğunu fark etti. Yakınlarını arayıp bir çocuk gömüp gömmediklerini sordu.

Ancak aile bireyleri herhangi bir çocuk gömmediklerini söyleyince Kayas hemen polisi arayarak izinsiz olarak aile mezarlığına çocuk gömüldüğü ihbarında bulundu. Polis olay yerine gelerek çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla polis isimsiz çocuk mezarını açtı.

Mezardan 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir cenin çıktı. Cenin, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi ceninin kim ya da kimler tarafından gömüldüğünü bulmak için çalışma başlattı.
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