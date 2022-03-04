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5 Mart BİM’de Hangi Ürünler İndirimde? 5 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler?

5 Mart BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 5 Mart BİM aktüel ürünler neler sorusu yer aldı. Peki, 5 Mart BİM aktüel ürünleri neler? 5 Mart BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? 5 Mart BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...

Ekleme: 4.03.2022 - 12:57 Güncelleme: 4.03.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
5 Mart BİM’de Hangi Ürünler İndirimde? 5 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler?
5 Mart BİM aktüel ürünleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ürünlerine haftalık olarak indirim uygulayan BİM için müşteriler araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında ise 5 Mart BİM'de hangi ürünler indirimde ve 5 Mart BİM aktüel ürünleri neler sorusu yer alıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlara satarak indirim yapan BİM oldukça merak edildi. 5 Mart BİM aktüel ürünleri neler ve 5 Mart BİM'de hangi ürünler indirimde sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

5 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler?


5 Mart BİM aktüel ürünleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanalar arasında 5 Mart BİM aktüel ürünleri neler sorusu yer aldı. Çeşitli ürünlerde indirimler yapan BİM'in bu haftaki kataloğu oldukça araştırıldı. 5 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu şu şekilde sıralanabilir;

• 5 lt Sole Ayçiçek Yağı 101.37 TL
• 2 lt Sole Ayçiçek Yağı 42.68 TL
• 1 lt Sole Ayçiçek Yağı 22.22 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 2.299 TL
• Dijitsu 40' Full HD Tv 2.999 TL
• Fakir Blender Seti 599 TL

5 Mart BİM’de Hangi Ürünler İndirimde? 5 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler?

• Bulaşık Seti 12,50 TL
• Paşabahçe Woody Kavanoz 575 cc 29,90 TL
• Paşabahçe Woody Kavanoz 860 cc 34,90 TL
• Paşabahçe Woody Kavanoz 1130 cc 39,90 TL
• Paslanmaz Süzgeç 22,50 TL
• Paslanmaz Süt Süzgeci 12,50 TL
• Kesme Panosu 27,90 TL
• Desenli Kahve Bardağı 4,90 TL
• Karma Mutfak Ürünleri 19,90 TL
• Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 4,90 TL
• Robot Araba Rampası 59,90 TL
• Power Workers Jip 39,90 TL
• Beyaz Melek Bebek ve Doktor Seti 89,90 TL
• İlk Adım Arkadaşım 24,90 TL
• Dünya Klasikleriyle Değerler Eğitimi Kitapları 2,50 TL
• Karma Hikayeler 7,90 TL

5 Mart BİM’de Hangi Ürünler İndirimde? 5 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler?

• Minik Bebekler Karma Oyuncaklar 14,90 TL
• Karma Oyuncaklar 19,90 TL
• Voit V-Fit Manyetik Epileptik Bisiklet 2.299 TL
• Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi 279 TL
• Fakir Spot Blender ve Sürahi 349 TL
• Dynamic 36' Trambolin 299 TL
• Alcatel Go 1 Cep Telefonu 1.299 TL
• Dynamic Karın Kası Sistemi 79,90 TL
• Boks Torbası 59,90 TL
• 4 in 1 Ağırlık Seti 15 Kg 299 TL
• Reebok Erkek Spor Kol Saati 199 TL
• El Ayak Bilek Ağırlığı 89,90 TL
• PVC Dumbell 2x1 Kg 39,90 TL
• PVC Dumbell 2x2 Kg 44,90 TL
• PVC Dumbell 2x5 Kg 49,90 TL

5 Mart BİM’de Hangi Ürünler İndirimde? 5 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler?

• Letoon Erkek Softshell Mont 129 TL
• Letoon Erkek Sporcu Kapüşonlu Sweatshirt 79,90 TL
• Letoon Spor Ayakkabı 89,90 TL
• Erkek Eşofman Altı 69,90 TL
• Erkek Anorak Yelek 99,90 TL
• Erkek Ottoman Eşofman Altı 39,90 TL
• Ottoman Kapri 29,90 TL
• Voit Smart Vücut Analiz Baskülü 149 TL
• Heifer Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL
• Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 79,90 TL
• Selülit Giderici Masaj Aleti 79,90 TL
• Dynamic Akupunktur Kalemi 69,90 TL
• Dynamic Boncuk Atlama İpi 39,90 TL
• Polosmart Akıllı Bileklik 89,90 TL
• Pilates Topu ve Pompası 65 cm 139 TL
• Dynamic Elastik Esneme Bandı 59,90 TL
• Dynamic Loop Bant Seti 29,90 TL
• Dynamic Pilates Bant Seti 39,90 TL
• Manyetik Uçlu Şarj Kablosu 34,90 TL
• Dynamic Bacak - Basen Antreman Bandı 59,90 TL
• Kadın - Erkek Jet Spor Tabanlık 19,90 TL
• Desenli yuvarlak Yoga Matı 59,90 TL
• Dynamic Fitness Mat 49,90 TL
• Dynamic Gym Bar 99,90 TL
• Kadın Spor Ayakkabı 79,90 TL
• Kadın Spor Çanta 59,90 TL

5 Mart BİM’de Hangi Ürünler İndirimde? 5 Mart BİM Aktüel Ürünleri Neler?

• Yüzük Halkalı İpli Telefon Askısı 29,90 TL
• Casilda Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 169 TL
• Casilda Home Tek Kişilik Nevresim Takımı 119 TL
• Kadın Lavanta Desenli Baharlık Pijama 109 TL
• Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 570 cc 12,90 TL
• LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 29,90 TL
• Glass in Love Balık Figürlü Borosilikat Kupa 400 ml 69,90 TL
• Glass in Love Balık Figürlü Borosilikat Su Bardağı 400 ml 59,90 TL
• Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 149 TL
• Kadın Desenli Şal 27,50 TL
• Viadante Çift Kişilik Antibakteriyel Yorgan 189 TL
• Viadante Antibakteriyel Yastık 69,90 TL
• Benante Kaktüs Desenli Baharat Seti 3'lü 49,90 TL
• Benante Kaktüs Desenli 7 Parça Çerezlik Seti 49,90 TL
• Benante Kaktüs Desenli Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 39,90 TL
• Desenli Eskitme Saksı 29,90 TL
• Dekoratif Ürünler Fanusta Çiçek / Su Kuyusu 19,90 TL


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