2022 Fiat Egea Fiyatları ne Kadar? 2022 Fiat Sedan, Cross, Hatchback, Cross Wagon Yeni Satış Fiyatı Listesi
Yeni Fiat Egea fiyatları araba almak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Fiat Egea ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 2022 Fiat Egea ne kadar? 2022 Fiat Egea fiyatları zamlandı mı? Güncel Fiat Egea fiyat listesi nasıl? İşte merak edilenler...
Her ay ara firmaları tarafından güncel araç fiyatları listesi paylaşılıyor. Bu ay Fiat tarafından paylaşılan listede araçların fiyatlarındaki değişiklik vatandaşların dikkatini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Fiat fiyatları değişti mi ve 2022 Fiat Egea fiyatları ne kadar soruları yer alıyor. Araba hayali kuran birçok kişi artan fiyatlardan dolayı oldukça şikayetçi. Birçok kişi konuyla ilgili olarak firmalardan yapılacak açıklamaları merak ediyor. Fiat Egea fiyatları zamlandı mı ve Yeni Fiat Egea fiyatları ne kadar sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
2022 Fiat Egea Fiyatları Zamlandı Mı?
Fiat Egea tarafından güncel araç fiyatı listesinin paylaşılmasıyla vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Fiat Egea fiyatları zamlandı mı sorusu yer alıyor. Mart ayında yayınlanan yeni listeye göre küçük oranda artış yaşandı. Araba alma hayali kuran birçok kişi bu nedenle konuyu yakından takip ediyor.
2022 Fiat Egea Fiyatları Ne Kadar?
2022 Fiat Egea fiyat listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 Fiat Egea fiyat listesi ne kadar sorusu yer aldı. Araba almak isteyenler araçların güncel fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Fiat tarafından mart ayı için paylaşılan güncel fiyat listesi ise şu şekilde sıralanabilir;
2022 Model Fiat Egea Sedan Yeni Fiyat Listesi
Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 257.900 TL
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 370.900 TL
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 299.900 TL
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 385.900 TL
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 447.900 TL
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 324.900 TL
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 435.900 TL
2022 Model Fiat Egea Cross Yeni Fiyat Listesi
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 307.900 TL
Fiat Egea Cross Street 1.3 Multijet 95 HP: 392.900 TL
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP: 324.900 TL
Fiat Egea Cross Urban 1.3 Multijet 95 HP: 432.900 TL
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP: 371.900 TL
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 433.900 TL
2022 Model Fiat Egea Hatchback Yeni Fiyat Listesi
Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP: 297.900 TL
Fiat Egea Street 1.3 Multijet 95 HP: 382.900 TL
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 314.900 TL
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP: 398.900 TL
2022 Model Fiat Egea Cross Wagon Yeni Fiyat Listesi
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 436.900 TL
2022 Fiat Egea fiyatları ne kadar ve Fiat Egea zamlandı mı sorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.