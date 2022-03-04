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2 bin yıldır kırılmıyor! Tuzla fayı için korkutan tahmin: Binlerce insan...

İzmir'de bulunan Tuzla fay hattıyla ilgili korkutan bir tahmin geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığını belirterek, "Bu fayın üreteceği en büyük deprem 7.1 civarında. Tuzla fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı bir can kaybı olabilir" dedi.

Ekleme: 4.03.2022 - 12:53 Güncelleme: 4.03.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
2 bin yıldır kırılmıyor! Tuzla fayı için korkutan tahmin: Binlerce insan...Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem üretme aralığı 2 bin yıl olan Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığını belirterek tedirgin edici açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'de 3 yıllık bir süre içerisinde İzmir fayı, Gülbahçe fayı, Yağcılar fayı, Seferihisar fayı ve Tuzla fayı olmak üzere beş fayın incelendiğini, deprem üretme aralığı 2 bin yıl olan Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığının ortaya çıktığını kaydeden Sözbilir, "Bu fayın üreteceği en büyük deprem 7.1 civarında. Türkiye'deki fayların önemli bir bölümü yerleşim alanlarından geçiyor. Tuzla fayı da Doğanbey'den başlıyor. Kuzeye doğru Çatalca, Orhanlı gibi köylerden geçerek Gaziemir ve Menderes taraflarından Konak ve Bornova'ya kadar uzanıyor. Deprem Master Planı kapsamında yapılan çalışmalara göre eğer kendi ilinizdeki bütün yapı stokunun özelliklerini, oradaki zeminlerin bütün özelliklerini ortaya koyabilirseniz ve hangi fayın yakın zamanda kırılabileceğini bilebilirseniz, bunları bir bilgisayar programında değerlendirebiliyorsunuz. Tuzla fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı bir can kaybı olabilir. Bu tür değerlendirmeler İzmir fayı için yapıldığında 6.6 büyüklüğünde bir deprem üretilirse yaklaşık 10-15 bin kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.

9 FAY ÜZERİNDE İNCELEME

Türkiye çapında AFAD tarafından bir çalışma başlatıldığını, birçok üniversitenin bu çalışmaya destek verdiğini kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Bugüne kadar 150 civarında fay kesilerek incelendi. Bu fayların bir kısmında deprem zamanının yaklaştığı ortaya çıktı. İzmir özelinde Tuzla ve Seferihisar gibi fayların uzun süredir deprem üretmediği ortaya çıkmış oldu. Örneğin Gülbahçe fayı en son 1389’da deprem üretmiş. Üzerinden 600-700 yıllık bir süre geçmiş durumda. İzmir fayında biraz daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. En son depremin 1688 yılında olduğunu düşünürsek, henüz 300-350 yıllık bir süre geçmiş ama fayın deprem üretme aralığı daha geniş. Dört üniversite ile birlikte Gümüldür fayı, Mordoğan fayı, Kemalpaşa fayı, Bergama fayı gibi 9 fay üzerinde daha çalışma yapacağız" bilgisini verdi.
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