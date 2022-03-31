Türkiye'ye gelmişti! Rus oligark Abramoviç için medya yasağı! Müzakerelerin kilit ismi...

İstanbul'daki Rusya - Ukrayna müzakeresine katılan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Dolmabahçe'deki toplantıda Başkan Erdoğan'la görüşmesi dünyada gündem olmuştu! Rus milyarder Roman Abramoviç ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngilizlerin iddiasına göre, Muhalif politikacı Ksenia Sobchak, Abramoviç'e medya yasağı getirildiğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde işadamı Roman Abramoviç'in rolünden bahsetmesi yasaklandı. Söz konusu kararın Rusya Devlet başkanı Putin'e ait olduğunu öne sürülüyor

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in, Dolmabahçe'deki toplantıda Başkan Erdoğan ile sohbeti gündemde. Dikkat çeken karede Abramoviç'in Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi.Rus milyarder Roman Abramoviç ile ilgili yeni bir iddia geldi. Muhalif politikacı Ksenia Sobchak, Abramoviç'e medya yasağı getirildiğini duyurdu. Söz konusu kararın Rusya Devlet başkanı Putin'e ait olduğunu öne sürülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu bilgi Moskva-24, TASS ve başka bir büyük hükümet yanlısı medya kuruluşlarında çalışan kaynaklarca doğrulandı.