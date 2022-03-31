Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Canlı Masa' programına konuk olan THEMİS Araştırma Başkanı Koray Yücel, yaptığı skandal açıklamalarla kamuoyunu yanıltarak neredeyse toplumsal bir infiale neden oluyordu. Yücel, programda yaptığı açıklamada, ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kimsenin emniyet teşkilatında görev alamayacağını bildiği halde trafikte Suriye vatandaşı bir polisle diyaloğa girdiğini iddia etti.Koray Yücel, programda defalarca yemin ederek 'Suriyeli Polis' ile aralarında geçen diyaloğunu anlattı. Yücel, 'Trafik polisinin yanında durdum. Yemin ederim Suriyeli çıktı. Sordum. Hayrola siz nerelisiniz dedim? Suriyeliyim abi dedi. Görmesem bende inanmam. Aksanından yabancı olduğunu anladım. Camı açtım eşimde yanımdaydı. Burada nerede otopark var dedim. Bana bozuk aksanı bir güzel tarif etti' şeklinde konuştu.Skandal açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suriyeli Polis' iddialarını ortaya atan Koray Yücel'in ifadesine başvurulmasını istedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Yücel, 'Katıldığım programda konu yabancı doktor atamalarından bahsediliyordu. Bende düşündüm ki yabancı uyruklu bir doktor, ögretmen vs. atanıyorsa, yine yabancı uyruklu bir polis de atanıyordur diye düşündüm. Herhangi bir infial yaratma kastım yoktu' diye kendini savunurken programda diyaloga geçtiği Suriyeli polisi hakkında beyanda bulunamadığı görüldü.