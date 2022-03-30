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Rusya'dan geçici ateşkes kararı: İnsani koridor açılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açacağını duyurdu. Ukraynalıların Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, "Karadeniz ülkelerinin kıyıları boyunca demirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenme tehdidi hala var" dedi.

Rusya'dan geçici ateşkes kararı: İnsani koridor açılacak
Ekleme: 30.03.2022 - 23:58 Güncelleme: 31.03.2022 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan geçici ateşkes kararı: İnsani koridor açılacak
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da sivillere yönelik tahliyelerle ilgili verdiği brifingte yarın Mariupol'den Zaporijya'ya insani koridor açılacağını duyurdu.

Günlerdir abluka altındaki Mariupol'den yapılacak olan tahliyeler ile ilgili konuşan Mizintsev, '31 Mart 2022 10:00'dan itibaren yalnızca insani amaçlı 'sessizlik rejimi' ilan edildi ve siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir. Aynı zamanda, şu anda Berdyansk'tan Mariupol'a giden yolun bir bölümünün sistematik olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından havadan, ağır makineli silahlarla milliyetçi taburlardan saldırıya maruz kaldığını bildiriyoruz' dedi.

Ukrayna'nın insani koridorların uygulanması için koşulları yerine getirmesi çağrısı yapan Mizintsev, 'Rus tarafının yanı sıra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerini saat 06.00'ya kadar yazılı olarak bilgilendirin' ifadelerini kullanarak, Ukrayna'ya insani koridorlar konusunda çağrıda bulundu.

111 BİN 865 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Rusya'nın tek taraflı olarak insani koridorlardan sivilleri tahliye etmeye devam ettiğinden aktaran Mizintsev, 'Son 24 saat içinde Kiev'in katılımı olmadan 3 bin 384'ü çocuk olmak üzere Ukrayna, Donetsk ve Luhansk'tan toplamda 20 bin 495 kişi tahliye edildi. Rusya'nın özel operasyonlarının başından bu yana 104 bin 807'si çocuk olmak üzere 509 bin 425 kişi tahliye edildi. Yine son 1 gün içinde Mariupol'den 3 bin 63 kişi toplamda 111 bin 865 kişi tahliye edildi' dedi.

Ukrayna tarafını sivil tahliyeleri engellemekle suçlayan Mizintsev, 'Ukraynalılar, Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Mariupol ve diğer kentlerden 4 buçuk milyondan fazla sivili ve 19 ülkeden 6 bin 776 kişiyi 'canlı kalkan' olarak rehin tutmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

'60'TAN FAZLA GEMİ LİMANLARDA REHİN TUTULUYOR'

Ukraynalıların Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Mizinstsev, 'Ayrıca 60'tan fazla gemi Ukrayna limanlarında rehin tutulmaya devam ediliyor. Kiev'in iç ve karasularda oluşturduğu bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikelerine karşı gemilerin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda, Ukrayna tarafı hala yabancı gemilerin toplanma alanına çıkışının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiyor ve bu sorunun çözümünde mümkün olan her türlü girişimlerden kaçınıyor' dedi.

'UKRAYNA MAYINLARININ SÜRÜKLENME TEHDİDİ HALA VAR'

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nü ve armatör şirketlerin liderliğini, yabancı devlet gemilerinin Ukrayna limanlarından çıkışlarının güvenliğini sağlamaya ve engellemeye yönelik önlemler almak için Kiev'e baskı yapmalarına çağıran Mizinstsev, 'Karadeniz ülkelerinin kıyıları boyunca demirlerinden kopan Ukrayna mayınlarının sürüklenme tehdidi hala var' dedi.
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Rusya'dan geçici ateşkes kararı: İnsani koridor açılacak
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