Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde bir ay geride kaldı.Süreç boyunca Rus ordusunun genç ve tecrübesiz askerleri cepheye gönderdiği iddiaları dünya basınında geniş yer buldu.Daha önce Rus askerlerinin cephede yaşadıkları zorluklar defalarca haber yapıldı.Rus ordusunun askerlerine son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler verdiği, ağlayan Rus askerlerinin çektikleri videolar ortaya çıkmıştı.KENDİLERİNİ VURDULARHatta ülkelerine geri dönebilmek için askerlerin Ukrayna'nın kullandığı silahlarla kendilerini vurarak yaraladıkları ve yine Rus askerlerinin kendi üslerinin üzerlerine tankları sürdükleri iddia edilmişti.PUTİN'İN EMİRLERİNE UYMUYORLARİngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya Başkanı Jeremy Fleming, 'Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük' dedi.SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLERBu iddiaların çığ gibi büyüdüğü bir dönemde son olarak sosyal medyaya Rus askerlerinin çektiği bir video düştü.Ukrayna'da ön saflarda savaşmak için askere alınan bir grup genç Rus askerinin gizlice çektiği video, Twitter'da ve Ukrayna'nın Telegram kanalında paylaşıldı.Görüntülerde Rus askerlerin içinde bulunduğu durumdan şikayet ettiği görülüyor.1940'LARDAN KALMA TÜFEKLER VERDİLERVideoda ellerinde 1940'lardan kalma AK-47 tüfekleri, kafalarında büyük boy miğferleri olan on kişilik bir asker grubu, çaresizliğin içine atıldıklarını iddia ediyor.'BAKANLIĞIN BURADA NE YAPTIĞIMIZ HAKKINDA FİKRİ YOK'İçlerinden birinin 'Gerçeği bilin. Rusya Savunma Bakanlığı'nın burada ne yaptığımız hakkında hiçbir fikri yok.' dediği duyuluyor.'ÖĞRENCİLERİ SAVAŞA GÖNDERDİLER'Bir diğeri ise 'Lanet olası sıradan öğrencileri savaşa gönderdiler. Tüfeklerimiz 1940'lardan ve ateş etmiyor' diyor.ASKERİ ARACIN ARKASINDA GİZLİCE ÇEKTİLERGenç askerlerin 15. Motorlu Tüfek Tugayı üyesi olduğu ve söz konusu videoyu Sumy yakınlarında askeri bir aracın arkasında gizlice kayda aldıkları belirtildi.'BUNU YAYMANIZI İSTİYORUZ'Kafasına çok büyük gelen bir miğfer taktığı görülen genç askerlerden biri ordunun kendilerine verdiği AK-47 makineli tüfeğini kaldırarak '18 yaşındayım. Bize verilen silahlar bunlar. Bunu yaymanızı rica ediyoruz.' diyor.RUS ORDUSUNUN DÖRTTE BİRİ 18-27 YAŞ ARASINDARusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ön saflarına genç, eğitimsiz askerlerin yer almayacağına dair söz vermişti ancak gelen görüntüler askerlerin yaş ortalamasının oldukça küçük olduğunu ortaya koydu. Dailymail'de yer alan habere göre, Rus ordusunun dörtte biri, 18-27 yaşları arasındaki gençlerden oluşuyor.'BARIŞ GÜCÜ OLARAK GÖNDERİLDİK SANMIŞTIK'Bu ayın başlarında, Ukrayna tarafından yakalanan bir grup Rus asker, savaşmak için değil barış gücü olarak gönderildiklerini sandıklarını iddia ederek Ukrayna halkından özür dilemişti.