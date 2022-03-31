ROKETSAN duyurdu: İşte yeni nesil seyir füzesi Çakır!

Savunma sanayii alanında önemli başarılara imza atan ROKETSAN yeni bir gelişmeyi duyurdu. ROKETSAN, yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın geliştirildiğini açıklarken füzenin özellikleri hakkında da bilgi verdi.

ROKETSAN, yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı. Çakır füzesi kara, deniz ve hava platformlarından atılabilecek. Ayrıca 150 kilometrenin üzerinde menzile sahip.Bugün yapılan Çakır Lansman Töreni'ne katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayindeki son gelişmeleri değerlendirdi.Platform Entegrasyon Uçuş Senaryosu, ÇAKIR Platform seçeneklerinin de anlatıldığı törende Çakır'ın 2022 sonunda Akıncı platformundan ilk atışının gerçekleşeceği bildirildi.Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, törende “Yeni Nesil Seyir füzemiz ‘Çakır', İnsansız Sistemlerde kullanacağımız bir platform olacak” açıklamasında bulundu.