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Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı

Rusya Lideri Vladimir Putin'in yeni 'Ruble' açıklamaları Avrupa'da tedirginlik yarattı.Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmiş, Putin, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" demişti. Putin'den bu açıklamaların ardından son dakika hamle geldi. Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini "sözleşmelerin ihlali" olarak değerlendirerek reddetti.

Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı
Ekleme: 31.03.2022 - 18:29 Güncelleme: 31.03.2022 - 18:45 / Editör: Ozge Selin
Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni 'Ruble' açıklamaları ve kararı, petrol ve doğal gaz ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya'dan karşılayan Avrupa'da endişe yarattı.

RUSYA LİDERİ PUTİN 'RUBLE' KARARINI İMZALADI

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti gelmişti. Dost olmayan ülkelere satışlarda ödemeleri Rus rublesi olarak almayı planladıklarını kaydeden Putin, 'Merkez Bankası ile hükümete, operasyonların ruble cinsinden yapılmasını sağlayacak formül hazırlamaları için 1 hafta süre verdim.' ifadelerini kullanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; Putin kararnameyi imzaladı.

'BATILI ÜLKELER YENİ BAHANELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEK'

Putin yaptığı son dakika açıklamalarında; 'Rus gazı ithaltçıları, 1 Nisan'dan itibaren Rus bankalarında ruble hesabı açıp buradan ödeme yapmak zorunda. Doğalgaz ödemeleri ruble ile yapılmadığı takdirde bu ülkelerin kontratları askıya alınacak. Rusya'nın büyümesini engellemeyi amaçlayan yaptırımlar önceden hazırlanmıştı. Batılı ülkeler, yaptırımlar için yeni bahaneler üretmeyi sürdürecekler.' dedi.

GIDA KRİZİNİ GÖÇ DALGASI İZLEYECEK

Putin, 'Gıda krizini, her şeyden önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere başka bir göç dalgası izleyecektir' ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA GÖZDAĞI!

Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, 'Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek.' dedi.

'KAPALI BİR ÜLKE OLMAYACAĞIZ'

'Kapalı bir ülke olmayacağız ' diyen Putin havacılık sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, 'Rusya'nın havacılık sektörünün gelişmesi için adımlar atmamız gerekiyor. Bizim havacılık sektörüne destek çıkmamız gerekiyor. Biz havacılık sektörü için yeni yapılandırmaya gideceğiz. Rusya kendi üreticileri destek çıkacak yedek parçalar Rusya'da üretilecek' dedi.

ALMANYA VE FRANSA, RUSYA'NIN 'GAZDA RUBLEYLE ÖDEME YAPILMASI' TALEBİNİ REDDETTİ

Almanya ve Fransa, Rusya'nın doğal gazda rubleyle ödeme yapılmasına yönelik talebini 'sözleşmelerin ihlali' olarak değerlendirerek reddetti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, başkent Berlin'deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Habeck, Almanya'nın 'Rus doğal gazı konusunda Avrupa'ya gaz akışının kesilmesi de dahil olmak üzere tüm senaryolara' hazır olduğunu vurguladı.

Putin'in Rus gazı ödemelerinin rubleyle ödenmesi konusunda 'şantajını' kabul etmeyeceklerini belirten Habeck, söz konusu ödemelerin avro ile yapılacağını bildirdi.

Fransa ve Almanya'nın günlük olarak koordine olacağını ifade eden Habeck, 'Rusya'nın Avrupa'yı bölme çabalarının başarısız' olacağını savundu.

Habeck, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarındaki boşlukların kapatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

'FRANSA VE ALMANYA, AVRUPA'YA RUSYA'DAN GAZ AKIŞININ KESİLMESİ SENARYOSUNA HAZIRLANIYOR'

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Fransa ve Almanya'nın Avrupa'ya Rusya'dan gaz akışının kesilmesi senaryosuna hazırlandığını, iki ülkenin Moskova'nın talebini reddettiğini söyledi.

Le Maire, Rusya ile avro olarak yapılan gaz sözleşmelerinin avro olarak ödeneceğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesine yönelik kararnameyi imzaladı. Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlanan kararnameye göre, Rus gazının dost olmayan ülkelere satışında rubleyle ödeme alınmasına yönelik yeni sistem, yarın itibarıyla devreye girecek.

Kararnamede, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'ta hesap açmaları gerektiği, ödemeyi bu bankaya yapacakları ve söz konusu ödemenin Moskova Borsası'nda rubleye çevrileceği bildirildi.

Putin, 'dost olmayan' ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek, 'Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak.' ifadesini kullanmıştı.
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