Millet İttifakı'nı karıştıran iddia! İyi Parti'deki kadro değişikliğini Kemal Kılıçdaroğlu mu hazırladı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitti. Barış Terkoğlu da Halk TV'da ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda değişiklik yaptı.Akşener, yaptığı değişikliklerle Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden aldı. Ağıralioğlu'na yeni başkanlık divanında görev verilmedi. Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları ise Koray Aydın'dan alınarak doğrudan Akşener'e bağlandı.



İYİ Parti'deki kadro değişikliğinin sebebi ise CHP'nin Yavuz Ağıralioğlu'ndan duyduğu rahatsızlık olduğu iddia ediliyor. İYİ Parti'deki deprem devam ederken Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan da iddiaları güçlendiren bir yorum geldi. Halk TV'de konuşan Terkoğlu, kadro değişikliğinin parti içerisinde de bilinmediğini söyledi.



Terkoğlu'nun açıklamaları şöyle;



"Aradığımda çeşitli illerde, hatta genel merkezde toplantılar yapılıyordu. Hatta Koray Aydın'ın bile haberi yokmuş bundan. "Nasıl oldu diye?" sorduğunuzda; girmiş, Meral Akşener bunu deklare etmiş, herkeste o sırada öğrenmiş. Bu açıdan süpriz oldu. Bundan sonra reaksiyonlar beklenebilir buna."

