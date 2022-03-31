  • USD: 14,65 - 14,67
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı'nı karıştıran iddia! İyi Parti'deki kadro değişikliğini Kemal Kılıçdaroğlu mu hazırladı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Eylül 2020'de yapılan 2. Olağan Kurultayı'nın ardından, kamuoyunda "A Takımı" olarak da nitelendirilen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişikliğe gitti. Barış Terkoğlu da Halk TV'da ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu

Ekleme: 31.03.2022 - 12:29 Güncelleme: 31.03.2022 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda değişiklik yaptı.Akşener, yaptığı değişikliklerle Yavuz Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığı görevinden aldı. Ağıralioğlu'na yeni başkanlık divanında görev verilmedi. Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlıkları ise Koray Aydın'dan alınarak doğrudan Akşener'e bağlandı.

İYİ Parti'deki kadro değişikliğinin sebebi ise CHP'nin Yavuz Ağıralioğlu'ndan duyduğu rahatsızlık olduğu iddia ediliyor. İYİ Parti'deki deprem devam ederken Gazeteci Barış Terkoğlu'ndan da iddiaları güçlendiren bir yorum geldi. Halk TV'de konuşan Terkoğlu, kadro değişikliğinin parti içerisinde de bilinmediğini söyledi. 

Terkoğlu'nun açıklamaları şöyle; 

"Aradığımda çeşitli illerde, hatta genel merkezde toplantılar yapılıyordu. Hatta Koray Aydın'ın bile haberi yokmuş bundan. "Nasıl oldu diye?" sorduğunuzda; girmiş, Meral Akşener bunu deklare etmiş, herkeste o sırada öğrenmiş. Bu açıdan süpriz oldu. Bundan sonra reaksiyonlar beklenebilir buna."
Millet İttifakı'nı karıştıran iddia! İyi Parti'deki kadro değişikliğini Kemal Kılıçdaroğlu mu hazırladı?
Bakan Soylu'dan muhalefet partilerinin bildirisine sert tepki: Net söylüyorum vatana iihanettir
Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!
Çırağan sonrası İBB'den bu kez de Topkapı'da katliam! Onlarca ağaç yok edildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
FETÖ'nün yeni metodu deşifre oldu! Kod isimlerle haberleşme, şifreli uygulamalar...
Türkiye'ye gelmişti! Rus oligark Abramoviç için medya yasağı! Müzakerelerin kilit ismi...
Birileri köprü yapar CHP de bunu yapar! Adana belediyesinde 2 yıllık asfalt yok çöktü!
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP/C terör örgütünce şehit edilişinin 7. yılında anıldı... Katillerinin destekçileri hala hesap vermedi
Akaryakıtta peş peşe indirimler! Brent petrolde 'Barış Diplomasisi' etkisini gösterdi!
Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...
Petrol fiyatlarını etkileyecek gelişme! Biden 'stratejik' rezervlerden 180 milyon varil ham petrolü satmayı planlıyor
Türkiye bugün etkisine giriyor! Doktorlardan kritik uyarı: İç ortamda kalın...
Vali Yerlikaya'dan büyük İstanbul depremi açıklaması: 'Dua ederek bekleyemeyiz'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
CHP'li belediyeler katliamlara devam ediyor! Sığla ağaçlarına da kıydılar
Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...
Milyonlara Temmuz zammı! Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
İstanbul'da metro çilesi! Vatandaş isyan etti
ROKETSAN duyurdu: İşte yeni nesil seyir füzesi Çakır!

ROKETSAN duyurdu: İşte yeni nesil seyir füzesi Çakır!

WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

Hastanede 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda

Hastanede 'evrak' tartışması: Profesörün darbettiği doktor yoğun bakımda

BioNTech'ten dudak uçuklatan kâr

BioNTech'ten dudak uçuklatan kâr

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var