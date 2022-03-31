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İstanbul'da ramazanda metro, tramvay ve füniküler seferlerine saat düzenlemesi

İstanbul'da ramazan ayında metro, tramvay ve füniküler seferleri için düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul ramazanda metro, tramvay ve füniküler saatleri ile ilgili açıklama paylaştı.

Ekleme: 31.03.2022 - 12:53 Güncelleme: 31.03.2022 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da ramazanda metro, tramvay ve füniküler seferlerine saat düzenlemesi
Ramazanın başlamasına günler kala İstanbul'da ramazan boyunca geçerli olacak metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri için düzenleme yapıldı. Sefer saatlerindeki düzenleme Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından açıklandı.

Açıklamaya göre sefer saatlerindeki yeni düzenleme 2 Nisan saat 00:00 itibarıyla başlayacak.

Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarında seferler 02.00’ye kadar devam edecek.
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