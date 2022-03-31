Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP/C terör örgütünce şehit edilişinin 7. yılında anıldı... Katillerinin destekçileri hala hesap vermedi

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 7'nci yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenineprotokolün yanı sıra şehit savcının babası Hakkı Kiraz da katıldı.Adliyenin Atrium alanında sabah saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra bazı katılımcılar konuşma yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise törende konuşma yapıyor.Törenin ardından adliyenin 6'ncı katında, olay gününden beri kullanılmayan, şehit savcının makam odasına çelenk konulacak, Kuran okunacak. Eyüp Sultan Mezarlığındaki kabri başında da Kuran okunup, dualar edilecek. Adliye mescidinde de Mevlit programı yapılacak. Son olarak, şehit savcının adı verilen adliyenin konferans salonunda anma bir dizi etkinlik düzenlenecek.Aradan yıllar geçmesine rağmen vicdanları yaralayan bir olay var. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri aklamaya çalışan iki isim henüz hesap vermedi. CHP yanlısı gazeteci İsmail Saymaz, o günlerde savcımızı şehit eden teröristlerin reklamını yapmış, haberini takipçileriyle paylaşmıştı.Saymaz, haberinde 'Berkin Elvan soruşturmasını yürüten Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan DHKP-C'liler Radikal'e konuştu. Telefonda sorularımızı yanıtlayan DHKP-C'li, şüpheli polis ya da polislerin adlarının açıklanması ve bu kişilerin canlı yayında suçlarını itiraf etmesi koşuluyla eylemlerine son vereceklerini söyledi. ' ifadeleriyle teröristleri aklama ve kurtarma peşine düşmüştü.Savcımızı şehit edenleri aklamaya çalışan bir diğer kalleş ise bugün TİP İstanbul milletvekili olan Ahmet Şık! Şık, Cumhuriyet gazetesinde skandal bir habere imza atarak teröristlerin eyleme mecbur kaldıklarını belirterek saldırıya kılıf bulma peşine düşmüştü. Cumhuriyet Gazetesi, haberi 'Öldürülmeden yarım saat önce eylemcilerden Ahmet Şık'a çarpıcı açıklamalar' şeklinde vermişti.