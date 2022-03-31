Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme! Savcı talebini açıkladı

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti