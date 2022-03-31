Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Temmuz'da zam olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet 3600 ek gösterge, sözleşmeli memura kadro, emekli ile memur Temmuz zammı ve EYT düzenlemesi konusunda çalışmalarını sürdürürken, milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Asgari ücret 2022 için Temmuz'da ikinci zam yapılacak mı?MİLYONLARIN MERAK ETTİĞİ SORULARI BAŞKAN ERDOĞAN YANITLADIBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyaretinin sonunda gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorulara yanıt veren Başkan Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtladığı merak edilen o sorular ve yanıtları:SORU: Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek Temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuz'da asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?"YAPMAYACAĞIMIZ, YAPAMAYACAĞIMIZ BİR SÖYLEMDE BULUNMAYIZ"Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.