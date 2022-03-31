  • USD: 14,64 - 14,66
  • EURO: 16,29 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Temmuz'da zam olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyaretinin sonunda gazeticilerle gerçekleştirdiği söyleşide "Temmuz'da asgari ücret için bir artış olacak mı' sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan dikkat çeken açıklamalar yaparken, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" vurgusunu kullandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Temmuz'da zam olacak mı?
Ekleme: 31.03.2022 - 14:00 Güncelleme: 31.03.2022 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Temmuz'da zam olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet 3600 ek gösterge, sözleşmeli memura kadro, emekli ile memur Temmuz zammı ve EYT düzenlemesi konusunda çalışmalarını sürdürürken, milyonlarca kişinin aklında hep aynı soru var: Asgari ücret 2022 için Temmuz'da ikinci zam yapılacak mı?

MİLYONLARIN MERAK ETTİĞİ SORULARI BAŞKAN ERDOĞAN YANITLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyaretinin sonunda gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Milyonlarca kişinin merak ettiği sorulara yanıt veren Başkan Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtladığı merak edilen o sorular ve yanıtları:

SORU: Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek Temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuz'da asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?

"YAPMAYACAĞIMIZ, YAPAMAYACAĞIMIZ BİR SÖYLEMDE BULUNMAYIZ"

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.

Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.

Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.

Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Suriyeli polis yalan çıktı! Programda yemin etti ifadesinde çark etti
Büyükşehir belediyelerindeki ulaşım ücretlerini masaya yatırıldı! İşte zam şampiyonu olan il
Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamsız buluyorum
Beren Saat'in törendeki sözleri tepki çekti: Hiç bu toplara girme altında kalırsın!
NATO'dan Rusya Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye teşekkür...
Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
İtalya Başbakanı Draghi: Tüm ülkeler Türkiye ile iş birliğine hazır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Temmuz'da zam olacak mı?
Mimar Odası PKK'nın yayın organına ödül verdi!
Başkan Erdoğan'ın ziyareti Özbek basınında geniş yer buldu! Yeni bir dönem başlıyor
CHP'li İBB'den büyük skandal! Cami kapısına 'Ücretsiz WC' sütunu koydu
Millet İttifakı'nı karıştıran iddia! İyi Parti'deki kadro değişikliğini Kemal Kılıçdaroğlu mu hazırladı?
Bakan Soylu'dan muhalefet partilerinin bildirisine sert tepki: Net söylüyorum vatana iihanettir
Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!
Çırağan sonrası İBB'den bu kez de Topkapı'da katliam! Onlarca ağaç yok edildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
FETÖ'nün yeni metodu deşifre oldu! Kod isimlerle haberleşme, şifreli uygulamalar...
Birileri köprü yapar CHP de bunu yapar! Adana belediyesinde 2 yıllık asfalt yok çöktü!
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP/C terör örgütünce şehit edilişinin 7. yılında anıldı... Katillerinin destekçileri hala hesap vermedi
Akaryakıtta peş peşe indirimler! Brent petrolde 'Barış Diplomasisi' etkisini gösterdi!
ROKETSAN duyurdu: İşte yeni nesil seyir füzesi Çakır!

ROKETSAN duyurdu: İşte yeni nesil seyir füzesi Çakır!

WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz

Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek oldu

Edirne'de 4 kişi evinde ölü bulunmuştu! Cinayet zanlısını takma dişi ele verdi!

Edirne'de 4 kişi evinde ölü bulunmuştu! Cinayet zanlısını takma dişi ele verdi!

Petrol fiyatlarını düşürecek son dakika hamlesi

Petrol fiyatlarını düşürecek son dakika hamlesi