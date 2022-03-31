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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan Üsküdar’da vatandaşlarla sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde kendisini selamlayan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Erdoğan burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Ekleme: 31.03.2022 - 15:29 Güncelleme: 31.03.2022 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Üsküdar’da vatandaşlarla sohbet ettiBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı.

Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde kendisini selamlayan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu.

Erdoğan burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan çocuklara ise oyuncaklar verildi.
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