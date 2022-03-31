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Bakan Soylu'dan muhalefet partilerinin bildirisine sert tepki: Net söylüyorum vatana iihanettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 6 muhalefet partisinin yayımladığı ortak bildiriye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Bunun cevabını verecek. Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Mutabakat metnini kendi yanınızdaki bir Büyükelçiyi, redakte ettiremezsiniz." ifadelerini kullandı

Bakan Soylu'dan muhalefet partilerinin bildirisine sert tepki: Net söylüyorum vatana iihanettir
Ekleme: 31.03.2022 - 11:57 Güncelleme: 31.03.2022 - 11:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu'dan muhalefet partilerinin bildirisine sert tepki: Net söylüyorum vatana iihanettir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin ortak metnine ilişkin "Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde Sivil Toplumla İlişkiler İl müdürlerine yönelik eğitim toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisinin 28 Şubat'ta paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak metnin, yabancı büyükelçi tarafından redakte edildiği iddiasının hatırlatılması üzerine Soylu, siyasette devlet işinin ciddiyet gerektirdiğini belirtti. Soylu, "Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim." diye konuştu.

Altı muhalefet partisi içerisindeki tüm partilerin bu durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine ise Soylu, "Diğer partiler sorsun, ben soruyorum. Onlar niye sormuyor? Onların en azından benim kadar, en azından sizin kadar bir merakı yok mu? Ama biliyorlardır gibime geliyor." ifadesini kullandı.

Soylu, "Yasal süreç başlatılacak bir durum mu, bir soruşturma, suç duyurusu söz konusu olabilecek mi?" sorusuna da "Her şeyin cevabını bana soruyorsunuz. Bir şey daha söyledim, kendi yanındaki bir büyükelçiyi AB'den bir büyükelçiye… Kalkan yemeye gitmediler yalnız." yanıtını verdi.
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