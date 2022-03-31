Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı

İstanbul'da, nalbur Ramazan Onat, cezaevinde koruma memuru olarak görev yapan arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır ile eşi Gülşen Onat'ı silahla öldürdükten sonra sokak ortasında yaşamına son verdi.Bağcılar İnönü Mahallesi 364. Sokak'ta önceki gece saat 23.30 sıralarında iddiaya göre, Ramazan Onat, Metris Cezaevi'nde infaz koruma memuru arkadaşı ve komşusu Ahmet Çakır'la aracında bir araya geldi.Bir miktar alkol alan ikili arasında tartışma çıktı, Onat, arkadaşı Çakır'ı silahla vurup araçtan attı. Ardından 500 metre yakındaki evine giden Onat, bu kez eşi Gülşen Onat'ı öldürdü. Ramazan Onat daha sonra başına dayadığı silahı ateşledi.Gülşen Onat olay yerinde ölürken, Ramazan Onat ve Ahmet Çakır kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri, her iki olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.7 YAŞINDAKİ OĞLU UYUYORDUOnat çiftinin 7 yaşındaki oğullarının olay anında evde uyuduğu öğrenilirken, silah sesleri üzerine daireye giren komşuları korkunç olayı görmemesi için çocuğu dışarıya çıkardı.Gülşen Onat'ın cenazesi Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp'a giden Gülşen Onat'ın teyzesi Azime Mustaklı, "Gülşen ile Ahmet'in arasında yasak aşk olabileceği yönündeki iddialar tamamen yalan. Öyle bir şey olsaydı biz duyardık, bilirdik" diye konuştu.BİR AY ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞOnat çiftinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık bir ay önce kavga ettiği, eşi tarafından saçları koparılan kadının polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu, eşi hakkında 24 saatlik tedbir kararı aldırdığı öğrenildi. Ölen Gülşen Onat'ın öğretmen olarak atanabilmek için KPSS'ye hazırlandığı ifade edildi.