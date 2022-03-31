Asgari Ücrete Zam Yapılmayacak Mı? Asgari Ücret Zammı İptal Mi?

Asgari Ücret Zammı İptal Mi?



Asgari Ücrete Zam Gelecek Mi?



Asgari ücrete Temmuz ayında zam geleceği iddiaları birçok kişi tarafından merak edilmişti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Birçok kişi konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Temmuz ayında asgari ücrete zam geleceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bakan Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalar sonrası en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Bakan Bilgin, “Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabii ki bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli etkisi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” ifadelerini kullanarak asgari ücret zammı hakkında bilgi verdi. Aynı konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.Asgari ücret hakkında Bakan Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Biz, asgari ücret kaybının derhal giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Evet, yüzde 50 zam yapıldı ama daha zamlı asgari ücreti almadan bu artık eriyip gitti. Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı. Bunun önünde yasal hiçbir engel yoktur. Hükümet temsilcilerinden 'yasal değişiklik lazım' açıklamalarını duyuyoruz. Gerek İş Kanunu gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yönetmeliği açıkça söyler. Asgari ücret en fazla iki yıl için belirlenir. Asgari Ücret Komisyonu'nun hemen toplanması ve güncellemenin önünde hiçbir engel yoktur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığı çağrısıyla toplanmalı. Tüm ücretlere asgari ücret oranında zam yapılmalı. En düşük emekli aylığı da asgari ücret oranına yükseltilmeli." açıklamasında bulundu.evsoruları hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.