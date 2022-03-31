  • USD: 14,65 - 14,67
  • EURO: 16,31 - 16,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akaryakıtta tavan fiyat uygulanacak mı? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Yeniden kullanmaktan asla çekinmeyiz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasında yapısal bir sorun olmadığını belirterek, "Akaryakıtta tüketicilerimizin sırtına yük olacak hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim." dedi. Yılmaz, "Tavan fiyat bu piyasanın başıboş olmadığına dair bir güvencedir, sigortadır. Biz bu güvenceyi doğru zamanda ve gereken koşullarda yeniden kullanmaktan asla çekinmeyiz." şeklinde konuştu.

Ekleme: 31.03.2022 - 13:35 Güncelleme: 31.03.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt piyasasında yapısal bir sorun olmadığını belirterek, "Akaryakıtta tüketicilerimizin sırtına yük olacak
hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim." dedi. Yılmaz, Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Petroleum Istanbul 2022'de, salgın nedeniyle ekonomilerin zor bir dönemden geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşla sürecin daha da zorlaştığını söyledi.

Akaryakıt sektörünün de bu zorlu süreç nedeniyle samimiyet sınavı verdiğini ifade eden Yılmaz, "Çıkarları bir parça zarar gördüğünde özellikle sosyal medyayı kullanarak
kurumumuzu hedef alanları, fütursuzca bizleri tehdit edenleri 'Biz talep ederiz EPDK şak diye yapar' aymazlığına düşenleri turnusol kağıdı gibi ortaya çıkaran bir
samimiyet sınavı oldu bu süreç. EPDK olarak sadece kararlarımızla konuşuruz, çığırtkanlıklara da prim vermeyiz." diye konuştu.

Yılmaz, akaryakıt piyasalarının ülke ekonomilerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkati çekti. Akaryakıt piyasasında oyuncular değişse de yatırımların hiç durmadığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Akaryakıt piyasamızda yapısal bir sorun kesinlikle yoktur. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte sektör oyuncuları tarafından dile getirilen şikayetler abartılıyor ve üstesinden gelinebilecek konulardır. EPDK olarak bu sorunlara kayıtsız değiliz ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz ancak kırmızı çizgimiz olan adaletten asla taviz vermeyeceğiz. Tüketicilerimizin sırtına yük olacak hiçbir adıma onay vermeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Bizden adalet bekleyen piyasa oyuncuları kendi aralarında bir parça adil ve samimi olduğunda, bu sorunların üstesinden kolaylıkla gelmek mümkün."

Yılmaz, Petrol Piyasası Kanunu gereği akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu ifade ederek, bu fiyatları devlet ya da EPDK'nin belirlemediğini kaydetti. Kanunun verdiği yetkiyle daha önce 4 kez tavan fiyat uyguladıklarını anımsatan Yılmaz, "Tavan fiyat bu piyasanın başıboş olmadığına dair bir güvencedir, sigortadır. Biz bu güvenceyi doğru zamanda ve gereken koşullarda yeniden kullanmaktan asla çekinmeyiz. Geçen yıl 17 Mart'ta aldığımız tavan fiyat uygulaması kapsamında, dağıtıcı ve bayilerin toplam marjı iki ay boyunca 70 kuruş olarak belirlenmişti.

Bugün itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda toplam marj ortalama 130 kuruş, primi de dahil ettiğimizde 170 kuruşu geçmiş durumda. El insaf diyorum. Diğer illerde daha fazla artış olduğunu da çok iyi biliyorum." şeklinde konuştu.

TOPLAM MARJLAR SON ZAMANLARDA HIZLI BİR ARTIŞ TRENDİNDE

Son bir yıllık dönemde toplam kar marjlarında yaklaşık yüzde 100 artış olduğunu dile getiren Yılmaz, "Gerek bayilerin gerekse de dağıtıcıların 'marjlar yetmiyor' söylemini elimizdeki rakamlar kesinlikle desteklemiyor." dedi. Yılmaz, marjlardaki hareketliliği gün gün yakından takip ettiklerini ve izleme sonuçlarının toplam marjların son zamanlarda hızlı bir artış trendinde olduğunu gösterdiğini anlattı. Son dönemlerde elektronik sistemlerle yapılan satışlarda dağıtıcılar tarafından yüksek indirim yapılması nedeniyle bayilerin yüklendikleri maliyetleri azaltacak bir karar aldıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Elektronik sistemler yoluyla yapılan satışlarda eskiden toplam marj, indirimli bayi satış fiyatları üzerinden paylaşılırken aldığımız kararla artık indirimsiz marjlar üzerinden paylaşılacak. Mevcut sözleşmelere de yansıyacak bu kararımız sayesinde bayiler artık indirimsiz fiyatlar dikkate alınarak bulunan toplam marjın en az yarısını alacak. Kurum olarak bayilerimize bu imkanı sağlamışken, marjları bahane ederek elektronik sistem müşterisi olan ambulans gibi kamu araçlarına yakıt vermeyen bayilerin gerekli yaptırımlara maruz kalacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Zira yaptığımız bütün düzenlemeler, sektörün iyi işleyişini, mali sürdürülebilirliği olduğu kadar tüketici haklarının korunmasını da kapsamaktadır. Son olarak akaryakıt piyasalarında esaslı bir değişimi getirmesi beklenen enerji dönüşümü sürecinde, gerek dağıtıcılarımızın gerekse bayilerimizin şarj hizmeti
sunumu gibi yeni ve alternatif ürün ve iş süreçlerini kendileri için fırsata dönüştürmelerinin önemini de dikkatlerinize sunmak isterim."
Başkan Erdoğan'ın ziyareti Özbek basınında geniş yer buldu! Yeni bir dönem başlıyor
CHP'li İBB'den büyük skandal! Cami kapısına 'Ücretsiz WC' sütunu koydu
Millet İttifakı'nı karıştıran iddia! İyi Parti'deki kadro değişikliğini Kemal Kılıçdaroğlu mu hazırladı?
Bakan Soylu'dan muhalefet partilerinin bildirisine sert tepki: Net söylüyorum vatana iihanettir
Türkiye dünyaya diplomasi dersi veriyor! Fransa'dan 'Türkiye yerimizi aldı' tehdidi!
Çırağan sonrası İBB'den bu kez de Topkapı'da katliam! Onlarca ağaç yok edildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
FETÖ'nün yeni metodu deşifre oldu! Kod isimlerle haberleşme, şifreli uygulamalar...
Birileri köprü yapar CHP de bunu yapar! Adana belediyesinde 2 yıllık asfalt yok çöktü!
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP/C terör örgütünce şehit edilişinin 7. yılında anıldı... Katillerinin destekçileri hala hesap vermedi
Akaryakıtta peş peşe indirimler! Brent petrolde 'Barış Diplomasisi' etkisini gösterdi!
Türkiye bugün etkisine giriyor! Doktorlardan kritik uyarı: İç ortamda kalın...
Türkiye'ye gelmişti! Rus oligark Abramoviç için medya yasağı! Müzakerelerin kilit ismi...
Vali Yerlikaya'dan büyük İstanbul depremi açıklaması: 'Dua ederek bekleyemeyiz'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal
CHP'li belediyeler katliamlara devam ediyor! Sığla ağaçlarına da kıydılar
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
Batı'ya diplomasi ve demokrasi dersi! İstanbul'daki müzakereler Dünya gündeminde...
Milyonlara Temmuz zammı! Emekli, memur, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için yeni hesap!
Putin'den Avrupa'ya gaz resti: Ya ruble verirsiniz...
ROKETSAN duyurdu: İşte yeni nesil seyir füzesi Çakır!

ROKETSAN duyurdu: İşte yeni nesil seyir füzesi Çakır!

WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

WhatsApp'a yeni sesli mesaj özellikleri geldi

Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz

Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortaklık teklif etti! Genç çiftçinin azmi örnek oldu

Edirne'de 4 kişi evinde ölü bulunmuştu! Cinayet zanlısını takma dişi ele verdi!

Edirne'de 4 kişi evinde ölü bulunmuştu! Cinayet zanlısını takma dişi ele verdi!

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var