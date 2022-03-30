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Beyaz Gazete
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Zelenskiy, Abramovich aracılığı ile Putin'e mektup gönderdi! Aldığı yanıt şaşkına çevirdi: Ona de ki...

İstanbul'daki barış müzakerelerinde de görülen Rus oligark Roman Abramovich ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'in, Putin'e iletmek üzere Abramovich'e bir mektup verdiği öne sürüldü. Abramovich, bu mektubu Putin'e iletirken, Putin'in cevabı ise şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 30.03.2022 - 16:05 Güncelleme: 30.03.2022 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy, Abramovich aracılığı ile Putin'e mektup gönderdi! Aldığı yanıt şaşkına çevirdi: Ona de ki...
Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi. Mektubu Rus oligark Roman Abramovich aracılığı ile gönderen Zelenskiy'in aldığı yanıt ise şaşkına çevirdi.

ZELENSKİY, ABRAMOVİCH ARACILIĞI İLE PUTİN'E MEKTUP GÖNDERDİ

The Times of London'da yer alan habere göre; Rus oligark Roman Abramovich bu ayın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Abramovich'in Moskova'daki görüşmede Putin'e Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yazdığı bir mektubu ilettiği öne sürüldü.

MEKTUPTA BARIŞ ŞARTLARINI SIRALADI

Mektupta Zelenskiy'nin iki ülke arasında barış istediği belirtildi. Notta, ayrıca Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaşı sona erdirmek için Zelenskiy'nin kabul edeceği şartlar sıralandı.

PUTİN'DEN ŞAŞKINA ÇEVİREN YANIT: ONA DE Kİ...

Ancak, iddiaya göre Putin, Abramovich'ten Zelenskiy'e 'notu çöpe atacağını' söylemesini istedi.

'ABRAMOVİCH'İ YAPTIRIM LİSTESİNE ALMAYIN'

Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Abramovich'in 'Rusya ile arabuluculuk yapabilir' gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürülmüştü.
Zelenskiy, Abramovich aracılığı ile Putin'e mektup gönderdi! Aldığı yanıt şaşkına çevirdi: Ona de ki...
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