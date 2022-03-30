Vatandaş CHP'li Öztrak'a 'yeter artık' diyerek isyan etti: Erdoğan Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaşmasın

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Kahramanmaraş’ta esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaş Öztrak'a, "Muhalefet, yeter artık yapmayın" diyerek isyan etti ve "Eğer bir yere gelmek istiyorsanız, size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız, lütfen Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman’ız" ifadelerini kullandı.

Partisinin milletvekilleri ile temasta bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kent merkezinde faaliyet göstersen esnafları ziyaret etti. Alışverişler hakkında bilgiler alan CHP Sözcüsü Öztrak’a ziyareti sırasında bir vatandaş tepki gösterdi."OY İSTİYORSANIZ ERDOĞAN'A DESTEK ÇIKIN"Yaşanan diyalogda kadın müşteri, “Muhalefet yeter artık, yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman’ız” dedi.