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Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?

İstanbul Boğazı'nın girişinde Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın görülmüştü. Bir mayın şoku daha yaşandı. MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." denildi. Peki serseri mayın tehlikesi sürüyor? Mayınlar nasıl patlatılıyor? İşte mayınlar hakkında bilinmeyenler..

Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?
Ekleme: 30.03.2022 - 09:35 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?
Ukrayna'nın Rus ordusundan gelebilecek olası bir deniz saldırısına karşı kıyı şeridine bıraktığı ileri sürülen yüzlerce mayınlardan biri patlamaya hazır şekilde İstanbul kıyılarına ulaşmıştı.

İKİNCİ MAYIN ŞOKU

MSB kaynakları, "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir." demişti.

MSB'den yapılan açıklamada, "28 Mart 2022 tarihinde İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi. Peki serseri mayın tehlikesi sürüyor mu?  işte uzmanların açıklamaları...

KARADENİZ'DEKİ MAYINLAR NASIL PATLAR?

Emekli Deniz Subayı Alp Kırıkkanat'ın açıklamaları...

Deniz mayınları manyetik, akustik ve demirli olmak üzere 3 çeşide ayrılır. Manyetik mayınlar kendisine yaklaşan gemiden yayılan manyetik dalgaları algılayarak patlarken, akustik mayınlar ise makine ve pervane sesi gibi ses sinyallerini algılayarak kendini patlatır. Karadeniz'de bulunan demirli mayınlar ise belirli bir ağırlık üzerindeki cisimlere çarpmayla patlar.
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Serseri mayın tehlikesi devam ediyor mu? Mayınlar hakkında bilinmeyenler! Mayınlar nasıl patlatılır?
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