Sellerden sonra kıyıya vurdu! Gizemli yaratık tanımlanamıyor...

Queensland sakini Alex Tan, bu hafta Brisbane'in yaklaşık 100 km kuzeyindeki Sunshine Sahili'ndeki Maroochydore Plajı'nda yürürken kalıntıya rastlayınca şaşkına döndü. Tan, yaratıkla bölgeyi vuran sel baskınının üzerinden çok geçmeden karşılaştığını söyledi.Instagram'da paylaştığı bir gönderide kameraya "Tuhaf bir şeye rastladım" dedi ve ekledi: "Bu, insanlar uzaylı bulduğunu iddia ettiğinde gördüğünüz şeylerden biri gibi."NE OLDUĞU ANLAŞILAMADINe olduğu henüz belirlenemeyen yaratığın dört uzvu, sürüngenlerinkine benzeyen bir kafatası ve kuyruğu var. Tan'in paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.Tan ilk başta onun keseli sıçan olduğunu düşündüğünü ama kararsız kaldığını söyledi. News.com.au'ya konuşan Tan, "ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.Tan'in takipçilerinden bazıları, yaratığın ne olduğunu tahmin etmeye çalışarak boğulmuş bir kanguru olaibleceğini öne sürdü. Birkaç sosyal medya kullanıcısı ise Avustralyalı efsane Steve Irwin'in hayvan bakıcısı kızını, uzman görüşünde bulunması için yorum yapmaya çağırdı.OKYANUSUN DERİNLİKLERİNDEN GELMİŞ OLABİLİR Mİ?Uzun bir süre denizde kalan kara hayvanlarının bedenleri, genellikle tanınmalarını zorlaştıran garip, uhrevi bir görünüme bürünebiliyor. Gelgitlerin, tuzlu suyun ve okyanus çöpçülerinin eylemleri, cesetleri tanınmayacak şekilde bozabiliyor.Bazense okyanus derinliklerinin ortalama bir insanın muhtemelen tanıyamayacağı normal sakinleri kıyıya vurduğunda insanları şaşırtabiliyor.DAHA ÖNCE DE OLMUŞTUGeçen yıl mayısta California'da sahile inenler alt çenesi üst çenesine göre kayda değer ölçüde uzun, sivri dişli, ve başından çıkan dokunaçlarla kaplı bir çıkıntıyla ampul benzeri bir yapıya sahip simsiyah bir yaratığın San Diego kıyılarına vurması üzerine şaşkına dönmüştü.California San Diego Üniversitesi bünyesinde yer alan Okyanus Bilimi Enstitüsü'ndeki bilim insanları kısa süre sonra onu denizin derinliklerinde yaşayan Pasifik futbol topu balığı olarak tanımlamıştı.Pasifik futbol topu balıkları o kadar nadirdir ki, keşfedilmesinden bu yana geçen yüzyıldan uzun sürede sadece 31 örneğiyle karşılaşıldı. Pasifik futbol topu balığı normalde 900 metreyi geçen derinliklerde yaşayan bir fener balığı türüdür.