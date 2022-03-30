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Savcı Kiraz’ı katleden terör örgütü DHKP/C’ye operasyon! 5 ilde 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

İstanbul Adliyesindeki odasında 7 yıl önce Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alıp, şehit edilen terör örgütü DHKP/C’ye yeni bir operasyon yapıldı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheliden 14’ü yakalandı.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:27 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Savcı Kiraz’ı katleden terör örgütü DHKP/C’ye operasyon! 5 ilde 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı terör örgütü DHKP/C'ye (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip itirafçı olan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkılarak yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Örgüt içerisinde faaliyet gösteren 21 kişiyi tespit eden adli ve güvenlik birimleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saat 06.00'da harekete geçti.

İstanbul'da 14 adrese; Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da 5 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 21 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 için yakalama kararı çıkarıldı.

SAVCI KİRAZ'IN ŞEHADETİNİN 7. YILDÖNÜMÜ

Öte yandan, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, DHKP-C'li iki terörist tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, yarın alçak saldırının 7'nci yıldönümünde adliyede yapılacak bir törenle anılacak.
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